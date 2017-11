Cervisia Lleida protagonitza el cap de setmana gastronòmic i musical de Lleida

Cervisia Lleida arrenca avui al pavelló C dels Camps Elisis amb un ampli cartell musical i més de quaranta referències de grup Mahou-San Miguel. El saló, organitzat per la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida amb la col·laboració de San Miguel i la Fira de Lleida, romandrà obert fins al diumenge dia 19 de novembre per al gran públic amb entrada i concerts gratuïts.

El programa musical s'inicia a les 20.30 hores amb l'actuació del cantautor Lo Pau de Ponts. Tot seguit, a les 22.30 h, serà el torn d'AlbaRock. La nit de dissabte la programació anirà a càrrec d'Enzel (21.30 h) i Versión Imposible (23.00 h). Diumenge, macrofestival amb 'The Rock Festival of All Stars' (18.30 hores), espectacle que reuneix els grups tribut Crisis? (Supertramp), Nothing for Money (Dire Straits) i Sincronicity (The Police). També es preveu l'actuacio de la Pixie Dixie (dissabte a les 13.00 h) i una exhibició d''street dance' amb Factoria'd i Zona Making Off (diumenge a les 13.00 h).

Pel que fa a la gastronomia, l'àmplia oferta en cerveses –tant en barril com en ampolla– inclou destacades novetats com la cervesa Barrica, la Mahou 0,0 torrada, l'Alhambra Reserva Roja, l'Alhambra Especial, la San Miguel Bottle Can, la Manila i les artesanes All Day Ipa Foundres i Nòmada Passiflora. També se serviran cerveses sense gluten i isotònica i varietats en ampolla metàl·lica. En aquest sentit, el racó de tastos dirigit ha programat sessions –amb aforament limitat– per a divendres (20.00 h), dissabte (12.30 h i 19.00 h) i diumenge (12.30 h). A més, diumenge a les 12.15 h tindrà lloc l'acte de lliurament dels Premis dels Concursos de Tiradors de Cervesa de l'Aplec 2016 i 2017. La zona de degustació de pavelló estarà amenitzada pels Esbojarrats Cervesers de Sac Espectacles.

Si parlem de degustacions culinàries, els visitants podran optar entre una acurada selecció del millor de la Ruta de la Tapa San Miguel 2017 de Lleida –croqueta de plàncton, tonyina vermella i tòfona d'El Cau de Sant Llorenç; el 'cracker' de La República del Fum o la tapa del Cent Vint-i-Tres–, i els tradicionals caragols a la gormanda, els entrepans (frankfurt, llonganissa del país o hamburguesa amb formatge i ceba) i 'pucetes', les patates braves o les patates xips. A més, amb la compra de tiquets es farà entrega del passaport gastronòmic amb el qual, un cop visat a cadascun dels quatre punts de restauració, es participa en el sorteig d'un cap de setmana a Grandvalira. Les consumicions funcionen amb sistema de tiquets (2 tiquets: 3 € / 5 tiquets: 7 € / 10 tiquets: 12 €) i oferta especial per als collistes de l'Aplec uniformats de 12 tiquets per 10 euros.

El saló romandrà obert el divendres dia 17 de 19.00 a 01.00 h; el dissabte dia 18 de 12.00 a 15.00 h i de 17.30 a 02.00 h, i el diumenge dia 19 de 12.00 a 15.00 h i de 17.30 a 21.00 h. També s'ha habilitat una zona infantil amb jocs de Festa i Fusta (divendres de 12.00 a 14.00 h i de 18.00 a 22.00 h; dissabte de 12.00 a 14.00 h i de 18.00 a 22.00 h, i diumenge de 12.00 a 14.00 h i de 17.30 a 20.30 h) i una terrassa exterior.