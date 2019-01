Combatent el fred hivernal de les nits de Ponent a peu de carrer

Les temperatures que han oscil·lat entre els 2 o 3 graus negatius i els 8 positius durant les últimes setmanes a la capital del Segrià han estat motiu més que suficient perquè l’Ajuntament de Lleida activés el pla Iglú en una vuitantena d’ocasions des del 28 de novembre, data en què es posava en marxa el projecte. Amb tot, el 7 de novembre s’iniciava ja l’allotjament hivernal d’urgència a causa de les baixes temperatures.

De fet, el pla Iglú continua centrant el seu objectiu en l’atenció a les persones que dormen a la intempèrie o en llocs no adequats quan les condicions meteorològiques pròpies de l’hivern a la ciutat de Lleida són extremes, és a dir, si les temperatures s’acosten als 0 graus o representen un risc per a la salut d’aquells sensellar que dormen al ras. També s’hi inclou el servei d’allotjament de baixa exigència, que atén les persones que dormen al carrer a través de la tasca d’un grup de professionals i voluntaris de les entitats Càritas i Arrels Sant Ignasi, que acullen les persones que sol·liciten allotjament.

És el cas de l’Òscar, responsable de la Fundació Arrels Sant Ignasi a Lleida, que considera que la feina que duu a terme la Paeria en aquest sentit resulta insuficient, perquè les places destinades al pla Iglú “ja gairebé s’havien exhaurit a principis d’hivern”. I continua: “La majoria s’ocupen abans que comenci l’hivern i, per tant, iniciem la temporada hivernal amb molt poques places lliures, i en aquesta època, evidentment, la demanda augmenta”.

Per la seva banda, Xavier Rodamilans, regidor de Polítiques per als Drets de les Persones, dona valor a la feina de la Paeria amb aquestes persones, “de les quals 68 ja disposen d’un pla de treball per reintegrar-se al món laboral”, puntualitza Rodamilans, que a les 70 places de Jericó n’hi suma una desena pertanyents a l’Espai Zero, que encabeix persones amb problemes de sociabilitat; Panera 7, un nou local nocturn d’emergència habilitat en cas de davallades extremes, i una dotzena d’habitatges compartits.

L’atenció sanitària, en entredit

Quan un sensellar demana ajuda a Arrels, l’entitat ha de derivar la persona al pla Iglú. Un cop entra a formar-ne a part, se li entreguen uns tiquets “per poder controlar quants dies hi passa”, apunta l’Òscar, ja que poden pernoctar a l’alberg Jericó de dos a quatre dies prorrogables d’acord amb la valoració que en faci el treballador social. “Alguns, però, ni tan sols no gasten els tiquets que els corresponen, perquè són molt inestables i acostumen a desaparèixer”, explica el responsable d’Arrels, que ho justifica per la drogodependència d’alguns dels usuaris: “Com que als llocs on pernocten no es poden drogar, prefereixen tornar al carrer”.

La toxicomania i l’alcoholisme, però, ja no són representatius de la situació de les persones sensellar, almenys segons el regidor de Polítiques per als Drets de les Persones de l’Ajuntament de Lleida, que assenyala la manca de recursos econòmics i els trastorns neurològics com a causes principals del fenomen. “Per això són tan importants els recursos mèdics assistencials de què disposem en el marc del pla Iglú”, afegeix Rodamilans.

Tot i això, dos dels usuaris del pla Iglú amb qui ens hem posat en contacte afirmen que l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida es nega a atendre’ls quan s’hi personen amb afeccions derivades del fred. “M’han fet fora un parell de cops, aquest any. Diuen que no tinc res només donant-me una ullada, però ni m’han arribat a tocar”, es queixa el Jose, a qui la tos i els mocs no li permeten agafar el son durant les llargues i gèlides nits a l’interior d’una entitat bancària ubicada a la rambla de Ferran de Lleida. És l’última nit que hi passarà, com a mínim al llarg de quatre dies, ja que ha aconseguit accedir al pla Iglú. Ens ho explica mentre un company seu ens demana que li col·loquem una càmera oculta per demostrar-nos que l’Arnau els barra el pas a les seves instal·lacions.

Després de posar-nos en contacte amb l’hospital en repetides ocasions per demanar més dades sobre l’atenció de persones sensellar pel fred i no obtenir cap resposta, parlem directament amb alguns membres del personal sanitari de l’Arnau de Vilanova, que ens expliquen que molts arriben amb quadres clínics lleus, a conseqüència del fred, que no requereixen una atenció mèdica preferent, “de la mateixa manera que també n’hi ha que només busquen un lloc per dormir”, confessa una infermera. Només dos zeladors asseguren que les persones sensesostre reben un tracte pejoratiu respecte de la resta de pacients.

Mantes i abrics per resguardar-se del fred

On tothom rep la mateixa atenció és al Centre Obert d’Arrels, situat al carrer Panera de Lleida. Un calçat per temporada, un abric i una manta a l’hivern, calefacció i cafè durant les hores diürnes, servei de menjador obert a tots els usuaris i ordinadors connectats a internet per buscar ofertes de feina i contactar amb familiars o amics, es converteixen en els serveis més demanats a l’hivern.

Una de les treballadores socials del centre, la Rosana, ens narra les vicissituds d’algunes de les persones que atenen: “Fan veure que perden la roba que els facilitem perquè els en donem més. Tenen fred, i amb una sola manta, per exemple, no en tenen prou. Però els recursos de què disposem són limitats, sobretot en aquesta època de l’any, i és que les temperatures cauen fins a quotes insofribles per als que dormen al carrer”.

La Pilar, per sort, té una habitació on dormir gràcies al pla Iglú, ja que és “menuda” i el fred l’afecta més que als seus companys. És drogodependent i tracta la seva addicció a l’heroïna amb metadona, la qual cosa l’ha allunyat de la seva família. “Tinc dos fills, però no es poden fer càrrec de mi”, li comenta afligida a la Rosana abans de marxar cap al Jericó, on podrà dormir resguardada d’un fred terrible per a tots els sentits. Ella és una de les 21 dones a les quals s’ha trobat allotjament en el marc del pla Iglú, mentre que pel que fa als homes la xifra s’enfila fins als 409. Amb més de 3.070 allotjaments des de la posada en marxa del projecte i 40 persones ateses al dia, sembla que el fred gèlid d’aquest hivern continuarà sense donar-los treva.