Creant espais càlids, saludables i sostenibles

De comercial d’una emissora radiofònica estatal a empresari d’èxit en el camp de la climatització. Josep Bertran exemplifica a la perfecció les qualitats d’un bon emprenedor en el sentit més genuí de la paraula: emprendre, emprendre i, sobretot, emprendre. I és que des d’una petita companyia situada a Lleida que es va fundar l’any 2010 s’ha obert camí fins a mercats internacionals de la magnitud de Mèxic, entre d’altres. Es tracta de BioAire, empresa especialitzada en la creació de microclimes eficients, és a dir, tot tipus d’ambients, ja siguin domèstics, industrials o laborals, amb l’objectiu que esdevinguin d’allò més confortables i que produeixin el mínim impacte possible sobre el medi ambient. El Josep, avesat a lidiar amb les temperatures extremes que caracteritzen les estacions tant estivals com hivernals de Ponent, va realitzar un exhaustiu estudi de mercat del qual va resultar una troballa inèdita a Catalunya, Breezair, marca australiana fundada el 1970 que lidera el mercat mundial de climatitzadors evaporatius gràcies a la seva innovadora i patentada tecnologia, capaç de crear microclimes frescos i saludables durant els càlids mesos d’estiu. Resolta la incomoditat de treballar sota els designis d’un mercuri que se situa per damunt dels 40 graus, calia buscar una solució a la fredor que s’instal·la a l’interior de les grans naus industrials, que Bertran va trobar en els radiadors de tub radiant de gas de Space-Ray, dels quals Bioaire s’ha convertit en l’únic distribuïdor autoritzat a tot l’Estat.

Calefacció industrial

Space-Ray és una companyia britànica fundada el 1949 i especialitzada en sistemes de calefacció industrial de baix consum per mitjà de tub radiant de gas. A més d’aportar un estalvi energètic de fins a un 70% respecte a altres sistemes d’aire forçat, els radiadors de tub radiant són fàcilment instal·lables i gairebé no requereixen manteniment. Gràcies al procés de combustió interna, els sistemes de calefacció industrial eficient de tub radiant Space-Ray contribueixen a mantenir la qualitat de l’aire, ja que no contaminen l’ambient amb gasos o partícules nocives produïdes durant la combustió. Tanmateix, en tractar-se d’un sistema de calefacció per infraroigs de baix consum, els tubs radiants generen un benestar semblant al que proporcionen els raigs del sol.

De fet, durant els mesos d’hivern, l’entrada d’aire fred de l’exterior provoca que la temperatura de qualsevol nau industrial descendeixi, la qual cosa explica determinats descensos de productivitat, especialment quan es tracta de feines de precisió o quan els processos productius requereixen temperatures mínimes de treball.

Gas i infraroigs

L’èxit de la calefacció industrial es deu a la distribució de la calor de forma sectorial i eficient que propicien el gas i els infraroigs de què està composta. Així, doncs, el cremador de gas produeix una flama que recorre l’interior del tub i a través de la qual s’escalfa a altes temperatures. I és justament el difusor d’alumini el que permet que l’escalfor es projecti de la mateixa manera que ho faria el sol. També hi ha la possibilitat de combustió estanca, sense contaminar l’ambient amb gasos o partícules nocives derivades de la combustió del gas.

“Situem els tubs radiants en zones de treball i distribuïm l’escalfor només allà on és necessari”, ens explica Josep Bertran, propietari de Bioaire, que continua enumerant els beneficis del sistema de calefacció de Bioaire: “Els tubs redueixen la pèrdua d’escalfor en cas que hi hagi corrent d’aire, ja que no estan pensats per escalfar l’ambient, sinó la superfície d’una zona en concret”.

Sostenibilitat

Els tubs radiants a gas projecten raigs infraroigs directament sobre la superfície de les àrees que el client vol aclimatar. Això suposa un estalvi energètic d’entre un 30% i un 70% respecte als sistemes d’aire forçat.

En aquest sentit, el Josep ens assegura que els tubs de Space-Ray climatitzen una nau industrial de 400 metres quadrats amb un consum màxim de 25 euros el dia. Ho demostra de la següent manera: “Aquest exemple l’he calculat amb tres tubs radiants de 30 quilowatts cadascun. Cada tub consumeix una mitjana de 2,73 metres cúbics de gas a l’hora. Tenint en compte que el cost del quilowatt a l’hora és de 0,05132 euros i que en una jornada de treball de 8 hores els tubs radiants s’encenen una mitjana de 5,8 hores”. Queda clar, oi?

Sectors indicats

“BioAire ja ha instal·lat el seu sistema de calefacció en naus industrials i fàbriques; tallers d’automoció; habitatges particulars; bugaderies industrials; indústries de cartonatges i impremtes; hotels i restaurants; granges avícoles i porcines; gimnasos, i centres comercials”. I el futur? “Potser vendré l’empresa i amb els diners que n’obtingui en muntaré una altra. Bioaire és un èxit, però tinc ganes d’engegar més projectes exitosos”, ens respon el Josep. De moment, però, pot dormir calent, la qual cosa, a Lleida, ja és un èxit.