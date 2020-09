‘Delicatessen’ musical en viu i en directe (i en ‘streaming’)

“Es tracta d’un any excepcional per les circumstàncies i hem fet una crida perquè els músics presentessin un programa suggeridor”. Així d’oberta es mostra la directora de la Coral Shalom, Carme Valls, davant d’una nova edició del festival internacional Musiquem Lleida, concretament la quinzena, que se celebrarà a la capital del Segrià del 2 al 4 d’octubre amb una versió reduïda que s’ha batejat com a Delicatessen. D’aquesta manera, el festival comptarà amb menys actuacions que altres anys i amb una selecció de músics de proximitat d’arreu de l’estat espanyol.

A més, la fórmula escollida enguany per l’organització es basa en la combinació de professionals consolidats i de talent emergent i concerts de petit format, “sempre primant la qualitat”, remarca Valls. I és que, malgrat les dificultats que comporta la celebració d’espectacles culturals en directe, la coral lleidatana, que organitza el festival Musiquem Lleida des dels seus inicis, ha volgut donar continuïtat al seu compromís de vida, que rau en “la reivindicació del poder de la música com a teràpia i com un valor associat a l’optimisme per afrontar el futur”, explica la directora de la Coral Shalom, per a la qual resultava “imprescindible” mantenir l’“essència” de l’esdeveniment.

Un esdeveniment que tindrà lloc durant el cap de setmana del 2 al 4 d’octubre en diversos espais de la capital lleidatana que acolliran vuit concerts de petit format, entre els quals destaquen MuOM, un grup vocal que utilitza el cant difònic, és a dir, cada cantant emet dos sons alhora i sense paraules; la jove soprano de només 25 anys Patricia Castro, acompanyada al piano pel mestre Aurelio Viribay, que interpretarà temes de dones compositores; el duet format per la soprano italiana Ulrika Haller i el pianista català Jordi Armengol, que representarà Cançó catalana/alemanya i repassarà peces dels alemanys Robert Schumann i Clara Wieck Schumann i dels catalans Joaquim Serra i Eduard Toldrà, i la mateixa Coral Shalom, que serà l’encarregada d’inaugurar el Musiquem Lleida el divendres 2 d’octubre a les 20 hores amb un concert a la plaça de la Llotja.

També hi participaran el director coral d’Artesa de Segre Bernat Giribet amb una masterclass, la pianista de Vilanova i la Geltrú Laura Farré, el bateria lleidatà Genís Bagés amb nou projecte sota el braç, i el sextet de metall Sporadik Brass, nascut a Lleida ara fa dotze anys.

Entrades gratuïtes

Des d’avui ja es poden reservar a la web de la Coral Shalom les entrades per al festival internacional Musiquem Lleida. Un cop més, l’organització de la mostra ha mantingut l’aposta per la música gratuïta al carrer, però en petit format per complir les mesures de seguretat i sanitàries pel covid-19. Així doncs, els concerts són gratuïts però per assistir-hi cal reservar les entrades prèviament a la web.

L’esdeveniment es podrà seguir aquest any també via streaming a través de la mateixa pàgina web i acollirà vuit concerts en tres dies a la plaça de la Llotja, els jardins de Santa Clara i l’interior i l’exterior de la Seu Vella, els tres espais de la ciutat de Lleida elegits per delectar-nos musicalment.