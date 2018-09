Divulgació científica, cultural i d’oci al 5è Festival d’Astronomia del Montsec

El Centre d’Observació de l’Univers (COU) d’Àger (Noguera), del Parc Astronòmic Montsec (PAM), acollirà del 12 al 14 d’octubre el 5è Festival d’Astronomia del Montsec. L’esdeveniment té per objectiu principal divulgar la ciència en la societat mitjançant l’organització d’activitats científiques, culturals i d’oci, pensades per a tota la família, que aconsegueixin despertar l’interès per l’astronomia i un millor coneixement de la zona del Montsec com a destinació d’astroturisme. L’organització del festival espera l’assistència d’uns 2.600 visitants.