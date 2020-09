Fira de Mollerussa torna a l’activitat

La suspensió de la part expositiva de la Fira de Sant Miquel ha esdevingut per al sector firal l’enèsima contrarietat d’una llarga llista que va tenir la dissort d’encapçalar la Fira de Sant Josep de Mollerussa el març passat, quan la pandèmia va forçar-ne la cancel·lació. En vindrien més: la Fira de Sant Isidre de Solsona, FiraTàrrega, la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt... Però Fira de Mollerussa n’ha resultat especialment damnificada, i és que després de caure Sant Josep la resta de certàmens també es van haver de suspendre pel confinament, com Exploclàssic, certamen dedicat als vehicles històrics i clàssics, que s’havia de celebrar el 9 i 10 de maig i es va reprogramar per dissabte passat.

“Vam extremar les mesures de seguretat per garantir un aforament que no superés les 400 persones, registràvem l’entrada dels assistents i hi havia dispensadors de gel així com presa de temperatura”, recorda el director de l’ens firal, Xavier Roure, que es mostra satisfet pel seu èxit, “amb 35 expositors, una xifra similar a edicions anteriors”. Per a Roure: “L’objectiu de Fira de Mollerussa a l’hora de tornar a programar certàmens firals és agafar experiència i enriquir-nos de cara al repte majúscul que serà la Fira de Sant Josep del 2021”, que ara per ara es manté en el calendari firal de l’any vinent.

I és que enguany el covid-19 va agafar per sorpresa els organitzadors d’aquesta emblemàtica fira de maquinària agrícola quan ja l’havien començat a muntar, fet que va propiciar-ne la suspensió a pocs dies de l’obertura, amb importants pèrdues econòmiques directes de 400.000 euros per a les arques municipals. Per això, afirma Roure: “Ara intentem planificar les coses en funció de l’evolució de la pandèmia, ja que tot passa d’una forma més previsible”.

Aposta per la presencialitat

Així doncs, Fira de Mollerussa tornava a l’activitat dissabte passat amb un certamen presencial “d’una envergadura mitjana” que tindrà continuïtat aquest cap de setmana amb el Concurs de Pintura Ràpida, que s’ha ajornat una setmana per la reubicació d’Expoclàssic.

De totes maneres, a l’octubre tindrà lloc “una prova d’un nivell superior”, tal com Roure es refereix a Autotardor, la primera prova de foc per a Fira de Mollerussa, atès que es tracta d’un certamen dedicat a la venda de vehicles d’ocasió que habitualment registra una important afluència de visitants i expositors. Així mateix, ja s’està treballant en la trobada d’aficionats a la informàtica Lan Party, que també acostuma a congregar centenars de participants i de la qual, segons el director de Fira de Mollerussa, “caldrà replantejar l’aforament per poder mantenir les distàncies de seguretat”.

“La crisi actual també ens ha servit per veure altres vetes de mercat, com ara el caravàning, la jardineria... És probable que en el futur anem per aquí”, avança Roure. Un futur que també passa per Mollerussa.