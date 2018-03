La Fira de Sant Josep tanca la seva tercera jornada amb una gran afluència

La tercera jornada de la 146a Fira de Sant Josep de Mollerussa d'aquest diumenge ha tancat amb una molt bona afluència de visitants, els quals s'estima en prop dels 80.000 només durant la jornada d'avui. Precisament aquest matí, en el marc del Dia de la Comarca, l'alcalde de la ciutat i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, parlava del dia d'avui com a "punt àlgid" de la fira.



En aquest sentit, l'organització firal espera repetir o superar les xifres de visitants de l'any passat, que en tres dies van ser de 180.000 aproximadament. Així mateix, també hi ha confiança en assolir uns bons nivells de negoci tant pel que fa a la venda de maquinària agrícola com al saló de l'automòbil. L'any passat es van assolir xifres rècord amb un total de 284 cotxes venuts per valor de més de 7 milions d'euros. Paral·lelament es fan les jornades tècniques, on s'esperen uns 1.700 participants, entre les quals destaquen la 17a Borsa de Cereals, la plataforma per a la presentació de noves tècniques en agricultura Innoespai o el III Aplec de Joves del Camp.



Els actes, que s'han iniciat al matí amb rebuda amb la recepció oficial a l'Ajuntament als alcaldes del Pla d'Urgell, han estat presidits pel president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, David Saldoni .



El programa s'ha continuat amb un recorregut de les autoritats pel Recinte Firal i ha finalitzat en un dinar al Teatre L'Amistat.



Una fira marcada per l'excepcionalitat política



La fira, que va començar el passat divendres al matí, ha estat marcada, en tot moment, per ''l'anormalitat política'', tal com van destacar els dos responsables d'inaugurar del certamen, el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé , i l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, tot lamentant que per primera vegada no han pogut comptar amb l'assistència del president de la Generalitat o el conseller d'Agricultura per donar el tret de sortida. Sí que hi va haver però un missatge gravat del 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, des de Bèlgica on recolzava la Fira de Sant Josep, remarcant que és un ''model sobre com volem fer el país''.



38è Saló de l'Automòbil amb 23 expositors



El certamen compta aquest any amb un total de 2 80 expositors que ocupen un total de 20.700 metres quadrats, 1.000 metres més que en les edicions on no hi ha el saló del tractor, com és el cas de l'edició d'enguany. Cal dir però, que un expositor ha decidit portar tractors a la fira, una vintena en total, de format petit, adreçats al sector de la fructicultura. Ho ha fet perquè considera una oportunitat perduda que el gremi de venedors de tractors tingui estipulat només anar a la fira cada dos anys. Els expositors estan repartits en 130 que es troben al Recinte Exterior; 127 als Pavellons Firals i 23 al Saló de l'Automòbil, al recinte de les Piscines Municipals.



Coincidint amb la celebració de la 146a Fira de Sant Josep, Mollerussa també acull aquests dies el 38è Saló de l'Automòbil, la segona mostra de vehicles més important de Catalunya pel que fa al seu nivell de vendes.



El Saló, que enguany ha comptat amb un total de 23 expositors de les principals marques del mercat i més de 6.000 m² d'exposició, ha tingut lloc, com és tradició, al complex de les Piscines Municipals de Mollerussa.



No obstant això, el Saló de l'Automòbil no és l'únic certamen dedicat als vehicles que organitza Fira de Mollerussa al llarg de l'any. A aquest saló s'hi suma Autotrac , fira de maquinària agrícola i industrial, automòbils, furgonetes, autocaravanes, caravanes i camions d'ocasió, que es desenvoluparà del 13 al 18 d'abril i que enguany arriba a la seva 30a edició. D'altra banda, del 26 al 28 d'octubre tindrà lloc Autotardor .



El conjunt de les tres fires van suposar, durant l'any 2017, la venda de 554 vehicles, entre els nous i els d'ocasió, amb un import per valor de més d'11,2 milions d'euros.



Demà dilluns, quart i últim dia de Fira, tindran lloc les dues darreres jornades del certamen, així com l'acte de clausura a càrrec de l'Excm. Sr. Ramon Tremosa , eurodiputat.