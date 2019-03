La Fira de Titelles de Lleida creix per celebrar la seva 30a edició

La Fira de Titelles de Lleida arriba enguany a la trentena edició, i per celebrar-ho augmenta fins a 127 les actuacions que s’hi podran veure, 26 més que l’any passat. El certamen, que tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 de maig, comptarà amb la participació de 31 companyies, 5 més que en l’última edició. 15 són catalanes, 8 de la resta de l’estat espanyol i 8 més internacionals, i oferiran 33 espectacles per als diferents públics, 4 dels quals seran estrena absoluta, 6 estrena a l’Estat i 8 es veuran per primer cop a Catalunya. També hi assistiran uns 300 professionals entre companyies, programadors i premsa.