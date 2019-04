La Fira Q mostra el potencial econòmic de Balaguer

Tot un reflex del potencial econòmic de la ciutat de Balaguer i la comarca de la Noguera, un aparador obert que ofereix algunes pinzellades a grans trets de tot el que s’hi pot trobar. I és que la ciutat esdevé capital de comarca quan mostra tot el que porta a dintre en el marc de la Fira Q. No són paraules grandiloqüents buides de significat, sinó una obvietat per a qualsevol que hagi visitat aquesta fira al llarg de les últimes edicions. I és que l’any 2016 es va fer un salt qualitatiu que en va canviar la fisonomia i la filosofia, l’exterior i l’interior, marcats tots dos per un dinamisme constant que ha convertit aquesta fira en una de les més particulars del territori. De fet, el seu disseny i la seva estructura han provocat un grapat d’elogis d’altres entitats firals aparentment més consolidades, com ara les de Mollerussa i Lleida, que hi han vist un model a seguir a l’hora d’afrontar el futur d’aquest sector econòmic de referència a les Terres de Lleida.

Així doncs, Balaguer exposarà el cap de setmana del 27 i 28 d’abril tot el seu potencial econòmic en una nova edició de la Fira Q, una trobada multisectorial que aquest any creix fins als 120 expositors, la qual cosa representa un ple total dels més de 6.000 metres quadrats de superfície del pavelló firal Inpacsa, el qual, seguint el model estrenat l’any 2016, es divideix en quatre àrees representatives dels sectors econòmics més potents de la ciutat: l’habitatge i la construcció; el comerç i els serveis; el producte de proximitat, la restauració i l’oci, i el sector de l’automòbil, ubicat en una carpa annexa al pavelló. De fet, aquesta va ser la gran novetat del 2017, quan la fira va recuperar el sector de l’automòbil, després de dotze anys d’absència amb un saló on cada firma expositora presenta únicament la novetat principal de la seva marca automobilística. D’aquesta manera, el de l’automòbil se sumava a la resta de sectors considerats pilars de l’economia de la ciutat. En aquest sentit, els expositors es mostren satisfets de tenir un lloc a la fira i veuen positiu que es continuï optant pel vehicle nou, ja que “de fires de segona mà i de quilòmetre zero ja se’n fan d’altres”, afirma l’alcalde de Balaguer, el republicà Jordi Ignasi Vidal. Així, el visitant tindrà l’oportunitat de veure de prop totes aquelles novetats i primeres marques que caracteritzen aquest mercat.

L’objectiu és “donar a conèixer la qualitat del teixit econòmic de Balaguer i la seva àrea d’influència a través d’una fira activa i dinàmica”, segons la directora de Fira Balaguer, Antonieta Martínez. Per la seva banda, l’alcalde remarca l’èxit del model d’una mostra que des del 2016 és “totalment industrial i comercial”, de manera que “es promociona la ciutat des del seu teixit productiu”. Per això, la gastronomia i els productes de proximitat esdevenen els pals de paller d’aquest aparador firal de la capital de la Noguera, que també ha ajudat a consolidar els sectors del comerç i els serveis i, fins i tot, el de la construcció i l’habitatge quan més afectat estava per la crisi econòmica.

Tanmateix, Fira Balaguer seguirà apostant un any més pel dinamisme d’una trobada “on contínuament hi passen coses”, tal com s’ha encarregat de recordar-nos la seva directora, que xifra en 80 les activitats que hi tindran lloc: “Demostracions de productes, presentacions de novetats, desfilades, elaboracions de receptes... Tots els escenaris estan preparats per acollir aquestes accions relacionades amb cadascun dels sectors representats”.

Noguerament Bo

A més, la Fira Q no tanca al migdia i estarà oberta de les deu del matí a dos quarts de nou del vespre ininterrompudament. Per als que s’hi vulguin quedar a dinar, els restauradors de la ciutat, a través de l’Associació Gastrobar de Balaguer, preparen un menú especial en un espai on també hi ha música en directe a càrrec de l’Escola Municipal de Música, entre d’altres.

I és que un dels objectius de la Fira Q és posar en relleu els diferents productes propis de la comarca en un escenari gastronòmic que aquest any acollirà la presentació del projecte alimentari Noguerament Bo de la mà del Consell Comarcal de la Noguera, del programa Leader Noguera - Segrià Nord i del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Noguerament Bo és el distintiu dels productes agroalimentaris de la Noguera, del qual formen part una desena de productors del territori i que tindrà la comesa de promocionar i distingir els productes agroalimentaris produïts, elaborats, transformats i envasats en l’àmbit territorial de la comarca de la Noguera seguint les indicacions de qualitat, proximitat i sostenibilitat del reglament del distintiu.

En el marc de la Fira Q, el dissabte 27 d’abril se celebrarà la XIII Jornada Tècnica de la Mel, organitzada per Agricultura i l’Associació d’Apicultors Lleidatans, que ha esdevingut un referent per al sector apícola en reunir any rere any un centenar de participants. Precisament, la mel també protagonitzarà la dotzena edició del concurs Reina de Mels, en què es podrà degustar totes les mels que s’hi presentin per després elegir la millor. La xocolates veganes, les coques, els olis o les cerveses artesanes també tindran un paper predominant durant la fira.

De totes maneres, aquest no és l’únic concurs que tindrà lloc al pavelló Inpacsa, ja que al sector de restauració i oci, a part de presenciar l’elaboració de diferents receptes a càrrec dels principals cuiners de la ciutat, el públic també podrà participar en el V Concurs de Cuina de Proximitat de les Terres de Ponent, que clourà amb la presentació d’un pastís a càrrec de la popular cuinera balaguerina Dolors Mateu, autora del blog de cuina Gastroblocaire de Balaguer. Un colofó culinari per a la Fira Q, que tancarà les portes de la mateixa manera que les obria: fent les delícies dels que no es poden resistir als productes i plats més deliciosos de la comarca.

Per a tots els públics

La resta de sectors també disposaran del seu propi programa d’activitats: el del comerç inclou desfilades de roba de botigues balaguerines, presentacions de nous establiments o xerrades d’estilistes, mentre que el de la construcció i l’habitatge dedica sessions a noves tècniques de pintures i efectes decoratius amb pintures ecològiques, eficiència energètica, sostenibilitat i reciclatge dels sistemes de guix laminat, habitatges saludables amb la decoració de façanes transpirables, etc. I en el vessant més professional, Fira Q presentarà desfilades de moda, així com també comptarà amb la presència de noves plataformes web amb tecnologia 3D, xerrades de salut, posicionament del negoci a internet, detecció de fake news, personalització de joies...

L’última novetat en l’edició d’enguany s’adreça als infants; es tracta de l’Espai Q Menuts, dotat amb una ludoteca on es duran a terme tallers de cuina, de manualitats o de reciclatge, i també d’altres conduïts per algun expositor com ara tallers de costura o de xapes per anar estimulant la ment dels més petits de la casa mentre els més grans estimulen, sobretot, els seus aparells digestius en una fira que alimenta ment, ànima i, a més, estómac.