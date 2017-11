Fires i festes per sucar-hi pa

L’oli d’oliva verge és un producte excepcional que des de sempre ha viscut entre nosaltres. Lleida és terra d’oliveres, d’arbequines i de molins. Lleida és la terra de l’oli.

Des de fa uns quants anys els valors culturals i gastronòmics de l’oli s’han estès i cada dia hi ha més persones que volen conèixer, descobrir i viure el món de l’oli. D’aquí sorgeix el vincle entre cultura i oli: l’oleïcultura. Al seu torn, del vincle amb el turisme en sorgeixen les primeres fires i festes de les terres de Lleida al voltant de l’oleïcultura.

La Granadella (Garrigues) és la primera localitat que celebra l’arribada de l’oli nou, el diumenge 5 de novembre, amb la Festa de la Primera Premsada, en què es posarà en marxa l’antiga maquinària del molí de la Cooperativa, que data de l’any 1921. Amb aquesta premsada simbòlica (no se n’elaborarà oli), els organitzadors volen homenatjar els fundadors de la Cooperativa i, dins d’aquesta teatralització, donar la benvinguda a les visites guiades al Museu de l’Oli de Catalunya de la Granadella mitjançant una escenificació amb vestits d’època de principis del segle passat per reviure la fundació de la Cooperativa.

D’altra banda, enguany s’ha convocat la segona edició del Concurs de Gravats de Grans Formats, adreçat a artistes professionals en el marc festiu de l’arribada de l’oli nou. Tots els gravats seran premsats amb una màquina aplanadora.

Fira de l’Oli Verd de Maials

El 18 i 19 de novembre tindrà lloc la Fira de l’Oli Verd de Maials (Segrià), el primer gran certamen oleícola de les terres de Lleida i, alhora, la presentació oficial de l’oli nou. Durant aquest cap de setmana, a més a més de tastar el primer oli, s’hi podrà trobar la truita d’ametlles i diversos productes artesanals.

La Fira de l’Oli i Productes d’Elaboració Artesana celebrarà la desena edició el 25 i 26 de novembre a Juncosa (Garrigues). L’objectiu de la mostra és promocionar i vendre l’oli d’oliva verge extra elaborat per la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Juncosa. A més de l’oli, els visitants hi podran adquirir els productes d’elaboració tradicional artesana típics de la comarca.

A primers de desembre, Castelldans (Garrigues) acollirà la 20a Festa de l’Oli Nou, en què la promoció i venda de l’oli d’oliva verge extra elaborat per la Cooperativa Sant Fortunat i les visites gratuïtes al Museu de l’Oli i del Món Rural esdevindran les activitats principals del cap de setmana.

Finalment, la Fira de l’Oli de la Vall del Corb tornarà a reunir més de 2.000 persones i una desena de cooperatives productores d’oli de la vall del Corb (Urgell). El mateix dia, el 3 de desembre, es farà la Festa de l’Oli de Belianes, també a la comarca de l’Urgell.

Fira de l’Oli d’Arbeca

Amb una tradició de més de 500 anys, a Arbeca (Garrigues) es podrà gaudir del 24 al 26 de novembre d’activitats culturals i lúdiques amb l’oli com a protagonista central. La Fira de Santa Caterina engloba la Fira del Gos Caçador, per la gran tradició i afició a la caça que hi ha a la població, i la Fira de l’Oli, amb l’oliva arbequina com a producte estrella. I és que la població d’Arbeca no només dona el nom a aquesta varietat, sinó que també és coneguda com el bressol de l’oliva arbequina, l’or líquid de la comarca de les Garrigues.

L’Ajuntament d’Arbeca prepara un programa d’activitats que se centra en tot un seguit d’actuacions que es duran a terme al llarg del cap de setmana i que començaran el divendres amb la inauguració de la 34a Fira de Sant Caterina i, de retruc, de la 14a Fira de l’Oli d’Oliva Arbequina, que anirà acompanyada de nombrosos actes de caràcter gastronòmic, cultural i poètic.

El dissabte es convertirà en la jornada estrella del cap de setmana, amb tastos d’oli i tallers de degustació, visites al molí cooperatiu per veure l’elaboració de l’oli, xerrades i conferències al voltant de l’oli des del punt de vista tant de fabricació de cosmètics com d’art culinari, passant per les experiències saludables. De fet, aquestes activitats formen part del reclam cultural de la Fira de Santa Caterina, a banda dels ja tradicionals balls i concerts de cada any.

Conscients que l’oli és un producte interessant des de molts vessants i que forma part de l’alimentació mediterrània, en el marc de la Fira de l’Oli d’Arbeca s’elaboraran a partir d’aquest oli tota mena de plats i postres, a més de cosmètics, la qual cosa demostra clarament els seus beneficis per a la salut. A més, en la gastronomia dels lleidatans es tracta també d’un producte clau i de gran importància.

El diumenge al matí, al bell mig del recorregut firal, s’encendrà un gran foc on es courà un esmorzar típic a base de fesols amb llonganissa regats amb el millor oli del món, segons asseguren experts mundials. Alhora, es podrà gaudir d’altres activitats paral·leles, com ara visites guiades pel castell dels ducs de Cardona, per indrets emblemàtics com el barri antic i la fortalesa dels Vilars i pel molí de la Cooperativa Arbequina, per observar com es tracta l’oli.

A l’última edició hi va haver fins a 15.000 visitants, de manera directa o participant en els actes organitzats, i es van vendre 18.000 litres d’oli d’oliva arbequina.