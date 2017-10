Gastronomia que recrea la simbiosi perfecta entre l'art i el patrimoni

L'empresa Torrons i Mel Alemany, d'Os de Balaguer, presenta la segona edició d'una sèrie limitada de caixes d'art i torró per a col·leccionistes de cara a les festes de Nadal d'enguany. Elaborades íntegrament per persones amb discapacitat de la Fundació Ilersis Shalom, aquestes caixes contenen tres barretes de torró (dur, tou i de crema torrada) i estan decorades amb dues il·lustracions realitzades per dos artistes del territori, Víctor Pedra i Josep Talamonte, que s'han inspirat en "els sons del Montsec". L'obra de Víctor Pedra porta per títol 'L'ametller del Montsec' i l'obra de Josep Talamonte es titula 'Xss'.

Teresa Benet, presidenta d'Ilersis Shalom, ha volgut destacar la importància de la col·laboració entre ambdues empreses, la qual, afirma, "s'hauria de prendre com a bona pràctica", ja que "no és una col·laboració d'ajuda als discapacitats, sinó una col·laboració d'una empresa que confia plenament en la bona feina d'aquestes persones".

Per la seva banda, Ferran Alemany, gerent de Torrons i Mel Alemany, ha explicat que l'objectiu de l'empresa és "reivindicar el territori del Montsec com un valor intrínsec i promocionar-lo maridant els seus productes amb accions de dinamització cultural". No ha sigut casualitat, doncs, que la presentació tingués lloc dins del castell d'Os embolcallada d'obres d'art i amb la presència de l'arpista Berta Puigdemasa, que ha fet un petit avançament del concert d'arpa i guitarra elèctrica programat per al 4 de novembre al mateix castell en el marc de la presentació oficial del torró de col·lecció.

Alemany ha sigut l'empresa més premiada enguany en els premis Great Taste amb 8 estrelles. De fet, el torró d'aquesta caixa exclusiva ha sigut guardonat recentment amb els premis Great Taste, considerats els Oscar del món de l'alimentació 'delicatessen'.