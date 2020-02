JOAN SOLÉ: “El Carnaval de Solsona és i serà sempre una festa feta pel i per al poble”

El Carnaval de Solsona arrossega una tradició de més de cinc-cents anys. No obstant això, el fet que es reinstaurés als anys setanta, en plena dictadura franquista i esquivant el règim, és el que l’ha convertit en una tradició tan especial. Enguany se celebren les cinquanta edicions des d’aquesta reinstauració, i tots els veïns han posat l’ànima, encara més que de costum, per fer d’aquest cinquantè aniversari un esdeveniment que es recordarà durant cinquanta anys més.

Aquest és un any molt especial per al Carnaval de Solsona: se’n celebra el cinquantè aniversari. Per què creus que ha durat tants anys?

Crec que ha durat tant en el temps perquè és una festa que ha estat sempre mantinguda pel poble de Solsona. Ha sigut, és i serà sempre una festa feta pel poble i per al poble. També perquè és un Carnaval molt diferent dels altres, amb elements distintius com els gegants, les músiques pròpies i el fet que no ens disfressem. Penso que aquesta és la clau de la gran participació.

¿Hi haurà moltes activitats centrades en aquesta celebració dels 50 Carnavals?

Aquest any hem començat un dia abans, divendres passat, i ho vam fer amb la inauguració d’una exposició que commemora els cinquanta Carnavals, amb fotografies dels anys setanta fins a l’actualitat, i on també podem trobar un document que acredita que a Solsona l’any 1592 ja s’hi feia el Carnaval i que, en realitat, es tracta d’una festa amb una tradició que va molt més enllà d’aquests últims cinquanta anys. D’altra banda, divendres al vespre també vam fer un concert commemoratiu sobre les músiques pròpies del Carnaval interpretades per diferents bandes de Solsona, cadascuna amb el seu estil.

Em sembla molt curiós que, davant de la impossibilitat de portar orquestres en aquella època, els organitzadors decidissin crear-ne una de pròpia.

Exactament, així va néixer la Patinfanjàs. Va començar amb una colla d’amics en què només sabia tocar el Joan de la Rossa, el fundador, i es van passar un any sencer assajant una cançó que, una vegada es van aprendre, van començar a tocar en directe.

En plena dictadura franquista, el Carnaval de Solsona es va reinstaurar esquivant el règim i la seva censura. ¿També recordareu especialment això, aquest any?

Ho recordarem fent participar tota la gent que va fundar el Carnaval. Molts ja fa temps que se n’han desvinculat, però aquest any s’han sentit amb ganes de tornar a participar-hi, i ens sembla molt bonic poder donar-los-hi cabuda.

Els gegants, que us han acompanyat durant aquests cinquanta anys, també estan d’estrena aquest 2020, oi?

Correcte. Per aquest motiu també hem inaugurat una exposició centrada en els gegants i en la seva història, i aprofitant l’avinentesa hem presentat els seus vestits nous, que són iguals que els anteriors però simplement ara ja no estaran tan trinxats. En canvi, els vestits de les contradanses, que també els hem canviat, sí que tenen un disseny completament diferent.

Com es viuen a Solsona els dies previs a la festa? ¿S’ha notat més implicació aquest any?

Aquest any s’ha notat molt més, i tant! Ha sigut una prèvia més llarga i més densa perquè s’hi han volgut implicar moltes comparses i més gent. Pensa que aquest any ja es va començar a moure abans del Carnaval anterior. Vam crear un àlbum de cromos, per exemple, que ja es va començar a moure fa més d’un any, i les reunions han estat constants des d’aleshores. Ha sigut una bona preparació, tot i que, com és normal, aquests dos últims mesos ha sigut quan s’ha notat més.

L’afluència també creix any rere any. ¿Teniu alguna expectativa per a aquest any tan especial?

Nosaltres no sabem quanta gent passa pel Carnaval, però enguany els concerts ens poden donar alguna pista. Les entrades anticipades ja s’han acabat, cosa que no havia passat mai. Això ens fa preveure que hi haurà molta participació, més que cap altre any.

Diuen que l’afluència en edicions anteriors ha quadruplicat el nombre d’habitants de Solsona...

Sí, corre el rumor que els assistents poden arribar a ser uns 40.000 durant el cap de setmana del Carnaval.

Sé que no podeu desvelar cap sorpresa però ¿hi ha alguna cosa que ens pugueu avançar?

El que sí que et puc dir és qui serà el mata-ruc d’honor, la Mònica Terribas, a qui hem dedicat fins i tot un programa de ràdio que es podrà escoltar a Solsona durant el Mercat de Carnaval, aquest dissabte de quatre a sis de la tarda.