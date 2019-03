JOSEP MARIA SAURET: “Cervera és un centre de producció i creació musical molt important”

El Festival de Pasqua es converteix any rere any en un dels esdeveniments més importants de la ciutat de Cervera. En la novena edició, la mostra, plenament consolidada, acollirà artistes de primera línia en l’àmbit de la música clàssica catalana, a més de dues estrenes exclusives. De tot això ens en parla Josep Maria Sauret, el seu director artístic.

El Festival de Pasqua de Cervera és molt específic: de música clàssica catalana. Com va sorgir la idea de crear un festival d’aquest tipus a Cervera?

Cervera, des de fa moltíssims anys, és un centre de producció i creació musical molt important, tant en l’àmbit pedagògic com en l’àmbit interpretatiu, de vida musical en definitiva, i sempre ha comptat amb el suport de les institucions. Fruit d’aquesta circumstància es va decidir crear aquest festival de música clàssica catalana, que ha acabat esdevenint un referent.

¿Hi ha alguna actuació destacable en el programa d’enguany?

El festival intenta acostar la música catalana a tots els públics amb una gran varietat d’estils. Enguany considerem especial l’estrena d’una obra feta per Salvador Brotons, compositor punter en la història contemporània de la música catalana. Seguint aquesta línia, els alumnes del conservatori també presentaran una cantata de nova creació, L’espill encantat. M’agradaria també destacar la participació de l’Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida, de Marco Mezquida, un pianista improvisador que oferirà un recital de música més contemporània, de Lídia Pujol o de Maria Ribera. De totes maneres, tots els formats tenen un valor importantíssim al festival.

També són destacables els ja coneguts concerts maridatge.

El concert maridat amb un tast de vi ja és una tradició del festival. És una manera més distesa d’escoltar música lligant-la amb altres sensacions. En aquest cas, Marco Mezquida, un gran improvisador de piano, combinarà el seu recital amb petites intervencions d’un sommelier -treballades prèviament amb Mezquida-, que s’encarregarà de relacionar la gastronomia amb la música escoltada.

Has anomenat Salvador Brotons, que enguany és padrí del festival. Per què l’heu escollit?

Com he explicat anteriorment, enguany volíem presentar l’estrena d’una obra dedicada a Cervera i al festival, i automàticament vam pensar en el seu nom perquè ho fes. El Salvador és un dels compositors més representatius de la música catalana, a més de director d’orquestra, cosa que li permetria dirigir la seva pròpia composició al festival. És tot un honor comptar amb un compositor i director de primer nivell com ell.

Cervera disposa de diversos espais privilegiats. Quina relació hi ha entre aquests espais i les actuacions programades al festival?

L’atmosfera del concert depèn de la música i dels intèrprets, però també de l’espai, pel que fa a sonoritat, a la màgia arquitectònica. A Cervera tenim la sort de tenir moltíssims espais amb aquesta màgia. El paranimf, per exemple, solemne, espectacular, també pel que fa a sonoritat, ens dona la possibilitat de fer-hi els concerts de gran format, amb més volum sonor. També tenim espais com l’església de Sant Domènec, gòtica, un espai preciós, amb una acústica molt bona. Tenim l’auditori (l’estem reformant per poder gaudir-ne plenament en aquesta edició del festival) i també espais com la Casa Museu Duran i Sanpere, l’església de Sant Agustí o el Celler dels Encants del Llibre, petits espais amb una atmosfera especial en els quals farem els concerts de proximitat, amb un format més de cambra i una mica més breus i més propers a la gent.

Què ha assolit el festival fins ara i què li queda per fer?

Des dels inicis el festival sempre ha apostat per una gran qualitat i excel·lència musical. Ara arribem a la novena edició amb un festival plenament consolidat com a referent de la música clàssica a Catalunya. La voluntat d’arribar a tothom i de fer participar el màxim nombre d’artistes del país hi ha sigut durant tots aquests anys, i la idea continuarà. Però més enllà d’això, també tenim il·lusions per fer valer més el món orquestral, per exemple. Un punt interessant també és el fet que produccions del festival puguin escoltar-se més endavant en altres àmbits, en altres situacions, ja que una de les idees de cara al futur és que gran part dels concerts del festival siguin de creació pròpia però que els puguem escoltar també en una altra època, en un altre lloc. O el fet d’internacionalitzar-lo aconseguint que alguns artistes de fora vinguin a la nostra terra a fer concerts de música catalana i que, així, es pugui conèixer la nostra música més enllà de les nostres fronteres.