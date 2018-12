JULI ALEGRE: “Lleida és autèntica, diferent i natural, aquest és el nostre ADN”

Acabat d’aterrar a Lleida després de tres dies a Tel Aviv, on ha participat en l’acte d’inauguració de l’exposició Perseguits i salvats: Catalunya i els jueus refugiats durant la Segona Guerra Mundial -coorganitzada per la Diputació de Lleida-, el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, fa balanç de la campanya d’hivern fins ara després d’un pont de la Puríssima irregular.

Com s’està desenvolupant la temporada d’esquí?

D’una manera irregular, ja que la temporada es va iniciar l’1 de novembre, és a dir, inusualment aviat, amb la majoria d’estacions d’esquí nòrdic ja obertes. El Pirineu de Lleida va registrar una ocupació del 75% pel pont de la Puríssima, unes dades bones perquè superen en cinc punts les previsions. Tot i això, tal com apuntava, també va ser un pont de comportament desigual, ja que es van produir cancel·lacions a la Vall d’Aran per por a la falta de neu. Pel que fa a l’ocupació hotelera, es va situar per sobre del 70% de mitjana, mentre que el turisme rural i les segones residències van assolir pràcticament la plena ocupació en el conjunt de les comarques del Pirineu lleidatà. Pel que fa als forfets venuts, es van xifrar en 55.000. Molts turistes, però, van optar per fer activitats de natura, com ara visitar el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la qual cosa va provocar algunes cues als accessos.

Quines són les previsions de les estacions d’esquí de cara al global de la campanya?

La temporada d’esquí al Pirineu de Lleida es presenta amb força optimisme entre els diferents sectors implicats i es preveu, d’una banda, poder consolidar els resultats de la campanya anterior, que va ser la millor dels últims dotze anys, i, de l’altra, incrementar lleugerament la venda de forfets en un 1% o 2% per superar el llindar dels 1.350.000. En aquest sentit, les estacions d’esquí del Pirineu lleidatà han invertit per a aquesta nova temporada 11,25 milions d’euros en la millora d’instal·lacions i serveis.

Un dia li vaig sentir dir que tres de cada quatre persones que esquien a l’estat espanyol ho fan a casa nostra. ¿Vaig errat?

Ho vaig dir, però em referia al global de les estacions d’esquí catalanes. De totes maneres, són xifres estratosfèriques. Només cal mirar les dades de l’any passat per adonar-se de la magnitud d’aquesta pràctica al Pirineu de Lleida. La procedència dels esquiadors que van acudir als nostres centres d’esquí durant la temporada anterior va ser aproximadament en un 39,5% de Catalunya, seguit en segona posició pels procedents de la Comunitat de Madrid, en un 20,4%, i en tercer i quart lloc dels provinents del País Basc, en un 8%, i de la Comunitat Valenciana, en un 7,2%. Finalment, els esquiadors d’altres comunitat de l’Estat van representar el 12%. Pel que fa als practicants estrangers van sumar el 12,9% del total d’esquiadors, dels quals el 59% van ser francesos. De vegades penso que no sabem el que tenim, però el que tenim ja ho voldrien molts.

L’hivern amb l’esquí i l’estiu amb les vacances estivals són els dos puntals del turisme lleidatà. Però què passa a la primavera i la tardor?

La nostra lluita és l’estacionalitat, però és una lluita de David contra Goliat, ja que les vacances converteixen l’estiu i les festes de Nadal en les èpoques de més impacte econòmic. Resulta evident que si aquests vacances es poguessin esglaonar, com passa en tants altres països, el nostre sector ho agrairia. Ara bé, els esports d’aventura viuen la seva eclosió a la primavera, i durant la tardor prioritzem l’oferta cultural i gastronòmica de les nostres terres.

Entre aquesta oferta cultural destaca el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que recentment ha sigut declarat Reserva i Destinació Turística Starlight...

Tot reconeixement avalat per la Unesco representa un gran altaveu per promoure Lleida no només al mercat internacional, sinó també al nacional. El mateix que va suposar, per exemple, la distinció de la Vall de Boí com a Patrimoni de la Humanitat. Esperem que la Seu Vella corri la mateixa sort... Segur que sí!

Quin és l’ADN de Lleida?

La nostra campanya promocional d’enguany se centra en el fet que Lleida és autèntica, diferent i natural, aquest és el nostre ADN. Autèntica perquè els que venen aquí busquen autenticitat, no un Starbucks, i nosaltres tenim productes propis com vi, oli i formatge reconeguts internacionalment. Diferent perquè el nostre Pirineu canvia tant amb l’arribada de cada estació de l’any que l’oferta turística de l’una a l’altra no té res a veure. I natural perquè la nostra bellesa rau en la nostra naturalitat, com és el cas d’Aigüestortes, per a mi un dels llocs més bonics i naturals del món.