Joan Lozano: “Tots tenim desitjos, però la vida és plena de petits naufragis”

Joan Lozano m’espera a la barra del bar assaborint un bon tallat. Els vells rockers no moren mai, però amb els anys la cafeïna va robant el lloc a la cervesa. El cantant i compositor de Mister Jones em rep acompanyat d’un vinil del seu nou àlbum, De naufragios y deseos, el quart treball d’estudi de la banda després de la publicació ara fa tres anys de Desfile ruidoso, el seu primer disc en directe. La presentació tindrà lloc al Cafè del Teatre de Lleida el dissabte 29 de setembre.

Continueu apostant pel vinil.

Si pogués, tota la nostra discografia estaria en vinil, però en el cas dels dos primers àlbums no va poder ser perquè encara estava sol en el projecte. En canvi, al tercer, Pensamiento y acción, ja amb el Lasi, el Txesco i el Carlos, va resultar més fàcil. I el directe era massa costós, sí que hauria sigut l’hòstia fer un vinil, però parlem d’un vinil doble, com els que es feien als setanta. Ens hi hauríem deixat tots els estalvis! [riu]

Certament, els músics no ho teniu gens fàcil per sobreviure.

Per viure de la música hauríem de tenir bolos cada cap de setmana, però això és impossible. Pensa que una sala té despeses, no deixa de ser un negoci, i obrir portes significa posar un tio a la barra, un altre a la porta, un tècnic de so... Tot això val diners. No crec que les sales hi vulguin fer negoci, simplement no volen perdre-hi diners.

Aleshores, per recuperar els diners que heu invertit en el disc...

Nosaltres guardem els diners dels bolos, ningú hi guanya res, ho fem per amor a l’art, i reinvertim els diners en el disc següent. Ara bé, a la presentació de Pensamiento y acción ja vam fer les paus, entre taquilla i venda de vinils. I és que a Lleida sí que tenim un públic molt fidel... Després hi ha els bolos que podem fer a la província de Lleida, que és la nostra zona de confort, però tampoc no gaire perquè no toquem a les festes majors, per exemple.

El tema de les festes majors és un drama, sens dubte.

No em facis parlar de les festes majors. Els cartells em fan venir ganes de plorar, és patètic. Veig la dinàmica dels pobles petits, que no hi aposten gens, ni tan sols en la figura d’un bon tècnic de cultura. Programen un parell de grups de versions, una discomòbil... I a tot arreu igual!

¿Com aconsegueixes que la cançó d’autor soni a rock’n’roll?

La veritat és que Mister Jones va néixer com un projecte personal, rock d’autor en podríem dir, però sempre he sigut un paio de banda. Suposo que es tracta de tenir una certa sensibilitat musical.

Parlem del nou disc: què me’n dius del títol, De naufragios y deseos ?

Doncs que una cosa són els desitjos que tens, és a dir, la felicitat, poder viure de la música..., i després hi ha la realitat: la vida és plena de petits naufragis, fracassos... Són les dues cares de la mateixa moneda i, alhora, del disc. De fet, les meves cançons sempre parlen d’això, del pas del temps i de l’amor i el desamor.

De què n’has après més: ¿dels fracassos o dels èxits?

De moment he de dir que dels fracassos! [riu] Si ho medites, la música ens hauria de donar molt més, el feedback està descompensat, tot el que hi invertim personalment i professionalment ningú ens ho recompensa. Encara que, pensant-ho fredament, amb aquest ja sumo nou àlbums editats. Això es pot considerar un èxit, oi?

Al disc hi apareix la vostra primera cançó en català, Fosca , una sorpresa per als vostres seguidors.

El bon amic Carles M. Sanuy em va enviar un poema fa temps perquè tenia ganes de cantar una cançó en català, i finalment vam aconseguir portar-la al nostre terreny. El Carlos va venir a l’estudi amb un riff de guitarra i la melodia va sortir al moment. Al principi era molt reticent amb el tema, perquè no em veia cantant en català, però és una altra gran cançó del disc. A més, als cors també hi podreu escoltar el Joan Baró de Cronistes.

De Naufragios y deseos és el vostre millor àlbum?

L’últim àlbum sempre és el millor, no?

Una portada tan creativa com reivindicativa

L’estudi de disseny gràfic lleidatà Latipo, dirigit per la dissenyadora Rut Alba, ha sigut l’encarregat d’elaborar la portada del nou àlbum de Mister Jones. Per il·lustrar les idees que flueixen al llarg de les vuit cançons que en formen part, Alba ha optat per mostrar l’ull d’un llop sorgint d’entre la típica boira ponentina. Lozano defineix la portada com el desig de tirar endavant i sortir de la boira, “la mateixa idea del títol del disc i les lletres de les cançons, carregades de matisos reivindicatius i combatius”.