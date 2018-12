Josep Bellera: “Els llums de la Zona Alta s’han encès gràcies a l’esforç dels establiments associats”

Completament immersos en la campanya de Nadal, parlem amb Josep Bellera, president de l’associació de comerciants Zona Alta de Lleida, un centre comercial a l’aire lliure que disposa de més de 150 botigues especialitzades.

Com s’està desenvolupant la campanya de Nadal?

La veritat és que ha costat arrencar.

Durant tota la temporada hem tingut dies molt bons i dies molt dolents, i penso que això es deu a diversos factors. D’una banda, i això ja fa temps que és així, arran de la inestabilitat política que està patint el país (i el món), la gent va molt més de restaurants i de viatge, pel que pugui passar. De l’altra, i centrant-nos més en la campanya de Nadal, penso que enguany l’esperit nadalenc no s’ha despertat fins a l’últim moment a causa, en part, del temps tan atípic que hi ha hagut. Si fa sol i pots sortir al carrer amb una jaqueta fina, no penses que el Nadal és aquí. Aquesta suma de factors ha fet que aquesta campanya de Nadal hagi sigut una mica inestable, però som optimistes.

Quines accions heu dut a terme per potenciar la campanya?

Doncs, en primer lloc, aquest any, aprofitant la Fira Playmobil, que va tenir lloc del 6 al 9 de desembre, vam repartir quinze playmobils a diferents comerços de la Zona Alta per fer un concurs. La gent havia de trobar-los i fer-se fotos amb ells, d’aquesta manera entraven al sorteig d’entrades per a l’exposició. En aquest sentit, sempre hem volgut i volem premiar el nostre client; així doncs, una altra de les accions que estem duent a terme és el sorteig d’un vol captiu en globus aerostàtic, patrocinat per Aire Fresco y Sano, entre totes les persones que comprin en establiments de la Zona Alta entre els dies 1 i 21 de desembre. A banda de tot això, tenim el Parc dels Somriures durant totes les festes, la cantata i el pessebre que van tenir lloc fa uns dies i diverses accions solidàries amb motiu de La Marató, com una desfilada de la botiga Xabel·la o la festa Lleida Morning Glory.

Si fas una volta per la Zona Alta, es pot veure fàcilment la importància que doneu als llums.

Sí, i aquest any hem volgut emfatitzar encara molt més el fet que els llums de la Zona Alta s’han encès gràcies als establiments que paguen la seva quota, fent un esforç molt gran. Si les associacions de comerciants no posessin les llums, a Lleida només estaria il·luminada la plaça de la Paeria, els ponts i les places. I això no fa Nadal.

Quins són els punts forts de la Zona Alta i per què consideres que la gent ha de venir aquí a comprar?

El primer i més important és que a la Zona Alta tenim comerços completament especialitzats, de gent de Lleida i per a la gent de Lleida. Els propietaris i fins i tot el personal sempre acostumen a ser els mateixos, i això els permet donar un tracte molt personalitzat als clients, el que se’n diu fidelitzar. En segon lloc, tenim l’estructura que tenim, una àrea ampla i no gaire llarga que ens permet moure’ns per les botigues amb molta facilitat. Podem visitar totes les botigues i tornar a la que ens interessa en molt poc temps. Un altre punt fort que tenim és que el nostre ventall d’horari és molt més ampli. Pots estar de compres tota la tarda i en acabar tens una gran oferta d’hostaleria. A més a més, i per acabar, a la Zona Alta es poden trobar productes exclusius, difícils i impossibles de trobar en qualsevol altre centre comercial o per internet.

I què us diferencia d’altres centres comercials de la ciutat de Lleida?

Amb el que he respost anteriorment podràs veure que els nostres punts forts són les febleses dels altres; n’hi ha que tenen una gran exposició de producte, però la majoria no deixen de ser els centres comercials típics de qualsevol ciutat europea i fins i tot africana. És igual que estiguis a Marràqueix, que a Lleida, que a Barcelona... a tot arreu trobes la mateixa oferta de producte. Nosaltres, en canvi, tenim el producte autòcton. L’atracció que provoca un centre comercial com l’Eix Comercial, per exemple, és innegable, però quan la gent busca un producte bo i de qualitat ve aquí, a la Zona Alta. I vol que l’atenguin bé. En definitiva, penso que un dels nostres grans trets diferencials és que quan la gent ve a la Zona Alta ho fa per comprar i, sobretot, per comprar bé, de casa i de qualitat.

I després de Nadal, què?

Doncs després de Nadal venen els Reis, i és per això que el dia 2 tindrem el camarlenc reial amb nosaltres. Un cop passades totes les festes, el dia 7 de gener, entrem directament a les rebaixes fins a finals de febrer. No tindrem pas temps de parar!

¿Després del Black Friday, us queden forces?

A la Zona Alta procurem adaptar-nos a les dates tradicionals de les rebaixes. Fer avui en dia una campanya de rebaixes abans de Nadal és una bogeria: o enganyes el client o perds tu diners, no hi ha més. Això a les grans superfícies potser els surt a bé però a nosaltres, al petit comerç, aquestes tradicions foranes no ens afavoreixen absolutament gens .