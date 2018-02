Literatura I tabac

Se’ns fa dur, l’hivern, als fumadors. Quan pleguem de treballar, l’inconscient ens demana que el duguem en algun bar allunyat del jornal a fer un cafè i a encendre un cigarret per exhalar les quimeres mentre fullegem un llibre, prenem unes notes o senzillament badem. L’inconscient, però, de sobte se sent desorientat, com aquell vellet a qui l’ha abandonat el seny. I un cop perduda la il·lusió, abaltit, el conscient li recorda que és prohibit de fumar en qualsevol espai a cobert. I que és millor que se’n vagi cap a casa a ocupar-se de les tasques domèstiques o al banc a pagar els deutes sense cap ritual previ, maquinalment, autòmatament, inhumanament. Perquè el bon fumador sap que un cigarret no pot fumar-se caminant, ni pelant-se de fred. Fumar no és un entreteniment, sinó un acte en si mateix.

Algú potser dirà que exagero. Doncs a aquest li recomano que llegeixi El gos dels Baskerville. En el tercer capítol, ensopegarà amb Sherlock Holmes posant a funcionar el cervell per resoldre un cas que sembla obra del mateix dimoni. I perquè la intel·ligència del millor detectiu de tots els temps carburi com una caldera industrial, necessita combustible. Així Holmes, havent demanat a Watson que es retiri, li diu: “Quan travesseu per davant de Braley, demaneu-li que m’enviï una lliura de picadura de tabac del més fort que tingui”. Un cop Watson, en fosquejant, retorna amb el seu genial company, descriu l’habitació com si s’hi hagués calat foc, i diu que el distingeix a través de la boirina amb “la negra pipa d’argila entre els llavis”. Acte seguit, a petició de Watson, obren la finestra per descarregar l’ambient i quan, després d’una conversa sobre el crim que diluciden, la tanquen, Sir Arthur Conan Doyle fa dir a Holmes: “Sembla estrany, però he comprovat que l’atmosfera carregada ajuda a concentrar-se”.

La pipa

Un altre geni del s. XIX, Charles Baudelaire, “l’autor del llibre més perfecte del seu segle”, segons Pere Rovira, inclou en aquesta obra que determinà el curs de la història de la literatura, Les flors del mal, el poema La pipa. És un sonet preciós en el qual no parla el poeta, sinó la mateixa pipa descrivint la relació que hi manté: “Quan vessa de dolor, jo fumejo com la cabana on es prepara el guisat per quan torni el llaurador. L’abraço i li beso l’ànima i aviat el tinc guarit de les fatigues de son esperit”. Baudelaire fou un savi, i jo, que intento de viure prop de la saviesa, he reflexionat sobre tantes paraules a l’entorn del tabac. És evident que posseeix un component que ajuda l’ànima a recollir-se per tal que avanci més concentrada cap a la virtut. I us en podria dar manta exemples més. Ara em ve al cap aquell en el qual Ibáñez, l’autor de Mortadelo y Filemón, caricaturitza el seu col·lega Escobar, el creador de Zipi y Zape i de Carpanta, entregant als editors de Bruguera unes pàgines que no són més que una boïga immensa produïda pels encenalls de la pipa d’on li naixien aquelles històries delicioses. O aquell passatge de l’autobiografia de Groucho Marx, Groucho i jo, on denuncia una casa de cigars perquè el que hi ha comprat no ha durat “els vint minuts al Carib” que prometia la publicitat. O Pompeu Fabra -us puc assegurar que la nostra gramàtica colossal és ben perfumada de tabac-. O...

Però tant se val. Se m’ha acabat el tabac i amb ell la inspiració. L’únic que pretenia dir era que no blasmeu els fumadors. Tingueu-ne pietat. I vigileu amb els vostres vicis, perquè “quan la barba de ton veí vegis afaitar...” I és que els prohibidors d’ofici saben molt bé el que es fan, i no els mou precisament un desig de salut universal. Aquí ens hi juguem molt més que això. I no ho dic jo, ans el gran Jaume Arnella, el darrer romancer dels Països Catalans: “Tornarem a fumar encara que ens costi, tornarem a fumar a contracorrent, que ho farem tot per viure lliurement”.