Lleida Ocasió aconsegueix un any més la plena ocupació amb 30 expositors i uns 550 vehicles

La 22a edició de Lleida Ocasió (Fira del Vehicle d’Ocasió) comptarà amb la participació de 30 expositors -un 3,4% més que l’any passat- distribuïts en una superfície d’exposició de 5.960 m² nets. Del total d’expositors, el 71% són de Lleida ciutat i el 29% són de la resta de la demarcació lleidatana. El saló tindrà lloc de l’1 al 3 de febrer als pavellons 3 i 4 i a la zona exterior del recinte firal, espais que registren un 100% d’ocupació. Els visitants podran trobar a la venda uns 550 vehicles de primeres marques i de totes les gammes i preus. Enguany cal destacar l’increment en exposició i nombre d’autocaravanes i més presència d’empreses de recanvis i complements.

En el decurs de la presentació de la Fira del Vehicle d’Ocasió, el tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Lleida, Rafel Peris, va explicar que en l’edició anterior un de cada dos visitants va venir a Lleida Ocasió amb l’objectiu de comprar un vehicle. Pel que fa als expositors, el 100% es van mostrar molt satisfets o satisfets i el 96% repeteixen en aquesta edició. A més, es van vendre un de cada tres vehicles exposats.

El president de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida i de la Comissió Delegada del Patronat de la Fira de Lleida, Joan Simó, va ressaltar que Lleida Ocasió inaugura la temporada de fires del 2019 a la ciutat de Lleida i va afegir que el saló està consolidat i que aquest tipus d’esdeveniments cada vegada tenen més interès per al públic en general.

Per la seva banda, el diputat i cinquè vicepresident de la Diputació de Lleida, Enric Mir, va destacar la importància que té el sector del vehicle d’ocasió per a l’economia lleidatana, atès que els consumidors confien cada vegada més en els venedors per la qualitat dels vehicles que posen a la venda. També va dir que a Lleida Ocasió es poden trobar cotxes a preus per a totes les butxaques i pressupostos.

El director dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya a Lleida, Ramon Alturo, va subratllar el suport de la Generalitat de Catalunya a aquests salons, que són un motor econòmic per al territori lleidatà.

Ocasió i km 0

Lleida Ocasió aplegarà una àmplia exposició de turismes, vehicles industrials, vehiclees 4x4 i autocaravanes, a més d’equipaments per a vehicles. Tots els vehicles exposats són d’ocasió i km 0, estan perfectament revisats i amb garantia, són de primeres marques, tenen una alta varietat de preus i, a més, compten amb les millors facilitats de finançament.

L’acte d’inauguració de la 22a edició de Lleida Ocasió tindrà lloc aquest divendres, dia 1 de febrer, a les 12 h, al Pavelló 3 de Fira de Lleida, sota la presidència de Joan Simó, president de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida.

L’horari del saló serà de les deu del matí a les dues del migdia i de les quatre de la tarda a les vuit del vespre. L’entrada a la fira és gratuïta.