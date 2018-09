Lleida dona la benvinguda als jardins de la Cuirassa

La ciutat de Lleida ha recuperat per a l’ús públic els nous jardins de la Cuirassa, l’antic barri jueu medieval de la ciutat. L’espai es va inaugurar dijous passat, 20 de setembre, amb la presència de 400 persones, i l’acte es va voler convertir en una crida a la pau i la concòrdia entre cultures.

La inauguració, presidida pel nou alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va comptar amb la participació del rabí David Liebersohn, en representació de la religió i la cultura jueva; de l’imam Abdelwahab Houzi, en representació de la musulmana, i de la delegada d’ecumenisme del bisbat de Lleida, Xesca Agustí, en nom de la religió cristiana. Tots tres van posar èmfasi en diversos missatges de pau i convivència i en el respecte entre cultures. A més, el rabí Liebersohn va tenir un record especial en forma de pregària per a les víctimes dels pogroms i la persecució que van patir els jueus durant els segles XIV i XV fins a la seva expulsió.

El paer en cap va destacar en el seu discurs que el d’aquell dijous havia sigut “un acte de reconeixement a la memòria històrica d’una cultura que va fer la ciutat gran” i que havia servit per obrir a la ciutadania “un espai que és un model de regeneració i recuperació de l’espai públic urbà”. “Un lloc que ha passat de ser oblidat a ser un espai de trobada i un connector. Contribueix a la centralitat del centre històric amb una nova transformació de les moltes que li esperen. Un espai de diàleg i convivència”, va afirmar Fèlix Larrosa, que va agrair la tasca dels serveis tècnics municipals per fer possible aquesta gran obra, als grups polítics municipals que hi van donar suport, als veïns que han hagut de suportar les obres i a la Generalitat per la seva contribució amb una subvenció per al desenvolupament del projecte turístic Concòrdia, la ciutat de les tres cultures.

“Aquesta pot ser una ciutat de l’entesa i del diàleg, una ciutat que vol construir-se en pau. Que siguem capaços de construir plegats una ciutat de la pau”, va concloure l’alcalde de la capital del Segrià. En l’acte inaugural també hi van participar el delegat de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré, i nombrosos regidors de la corporació municipal.

Arqueologia, teatre i música

Els assistents van poder gaudir d’una visita guiada pels diferents espais dels jardins, la qual cosa els va permetre conèixer les importants restes arqueològiques que s’han trobat en aquest espai. A més, la visita també va comptar amb un component teatral a càrrec de membres de l’Aula de Teatre de Lleida, que van fet petites representacions vinculades al call en català, àrab i hebreu. L’acte es va tancar amb un petit concert de música sefardita.