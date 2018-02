Lleida es bolca en el cinema d’animació

Del 22 al 25 de febrer Lleida s’ha convertit en la capital de l’animació amb l’Animac 2018, la Mostra de Cinema d’Animació de Catalunya, que enguany ha celebrat la seva 22a edició i ha atret prop de 30.000 visitants, un 10% més que l’any passat, entre assistents a les projeccions, tallers i masterclasses. També han augmentat els espectadors en 800 i han arribat fins als gairebé 13.000.

L’Animac es converteix any rere any en una cita ineludible per als amants de l’animació. Un dels exemples és que, tot i no ser un festival competitiu, hi ha creadors que escullen l’Animac per presentar els seus projectes, com The breadwinner, una première espanyola. De fet, la directora de la Mostra, Carolina López, ens explica que els creadors d’aquesta pel·lícula es van posar en contacte amb l’Animac perquè volien estrenar-la a Lleida, cosa que demostra que cada vegada més “l’Animac és una referència a Catalunya i al món”.

D’altra banda, al compositor Zacarías M. de la Riva, creador de la música de l’aclamada i premiada Tadeu Jones, se li va lliurar durant la gala de cloenda el Premi Trajectòria d’Animac 2018, una mostra més de la volada que està prenent el festival.

I és que la 22a edició ha rebut convidats d’excepció com el compositor Normand Roger, creador de les bandes sonores de pel·lícules com ara The man who planted trees i Father and daughter ; Ben Locket, compositor de la banda sonora de la recentment guardonada amb un Annie Award i nominada als Oscars Revolting rhymes ; Tal Gadon, l’animador i responsable de l’animació a l’acadèmia d’arts més antiga d’Israel, la Bezalel Academy of Arts and Design, i el músic txec Floex, artífex de les bandes sonores de videojocs creats a l’estudi Amanita Design de Praga, entre altres personalitats.

Més que cinema

A més de les projeccions, més de 5.000 persones han visitat Animacrea, on s’han compaginat els estands professionals amb l’activitat més lúdica i experimental per a les famílies i visitants. L’espai ha comptat amb més d’una vintena d’estands, entre escoles i entitats o empreses de Lleida i de la resta de Catalunya. A més, enguany, per primera vegada, hi ha participat una escola del sud de França. La pantalla oberta Open Screen; l’Espai Kids, dedicat als menuts de la casa, i l’activitat de realitat virtual s’han convertit en el punt neuràlgic de la secció Animacrea.

La directora d’Animac, Carolina López, està satisfeta “per la valoració molt positiva que han fet els creadors que han participat en la mostra, pel programa, la resposta del públic, la qualitat de les pel·lícules i la diversitat de les propostes”. “Enguany estàvem en un punt d’inflexió, ja que s’està consolidant la connexió d’Animac amb el sector professional, i el repte és potenciar-ho”, explica la mateixa Carolina.

Alhora, la directora de la mostra no deixa passar l’oportunitat de destacar que l’Animac ha ajudat a tirar endavant algunes creacions: “Per a nosaltres és una satisfacció que projectes com Contact, un curtmetratge amb una gran trajectòria internacional, s’hagi pogut realitzar després de presentar-se a l’Incubator d’Animac, on va aconseguir que produïssin el fim”.