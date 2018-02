Lleida, ciutat de transfuguismes

Després d’haver obtingut l’alcaldia a les eleccions del 1987, posant així punt final a vuit anys de govern del socialista Antoni Siurana, una moció de censura (de les primeres a l’estat espanyol) i dos regidors trànsfugues del grup mixt -Josep Antorn (Grup Independent Freixes) i Manuel Arbonés (CiU)- van aconseguir destituir el convergent Manel Oronich del càrrec només dos anys més tard, el 1989. Avui, prop de 30 anys després, encara hi ha incògnites i punts foscos en un episodi que va servir perquè Siurana recuperés l’alcaldia de Lleida en un ple extraordinari en què s’acabaria aprovant una moció de censura contra Oronich, l’aleshores paer en cap. La moció necessitava 14 vots per prosperar però finalment n’aconseguiria 15, tres dels quals de regidors trànsfugues. I hores d’ara encara ningú no s’atreveix a dir públicament qui va ser el 15è regidor.

Sense tanta èpica però amb els mateixos partits com a protagonistes principals, la història es repetiria el 19 de febrer del 2018 quan la regidora Rosa Maria Salmerón decidia abandonar el grup municipal del PDECat a la Paeria per entrar a formar part de l’equip de govern de l’alcalde, Àngel Ros, que ha remarcat que el pacte està “circumscrit a la ciutat de Lleida i el govern municipal’’ i que comportarà que Salmerón assumeixi la regidoria d’Educació de la Paeria.

Salmerón es va presentar per Unió i després de la desaparició del partit es va incorporar a la formació de Ramon Espadaler, Units per Avançar, que al seu torn ha signat un acord de govern amb el PSC fins al final del mandat. Salmerón justifica la seva decisió per “coherència’’ amb el seu posicionament respecte al procés d’independència i en aquest sentit ha reconegut que en els últims dos anys ha votat “a contracor’’ moltes de les mocions que havia presentat el seu grup en defensa de la independència.

Per la seva banda, el president del grup demòcrata a la Paeria, Toni Postius, ha demanat a Rosa Maria Salmerón que renunciï a l’acta de regidora “per coherència”, per “congruència” i per “respecte” als 9.000 lleidatans que van votar la llista de CiU. Postius considera la decisió de Salmerón un “cas de transfuguisme”. A més, acusa el paer en cap, Àngel Ros, “d’haver estat intentant durant tres anys trencar el grup municipal” fent “proposicions deshonestes” als regidors de l’antiga Unió. Per a Postius, Ros “ha volgut arreglar als despatxos el que no va saber guanyar a les urnes” a les municipals del 2015 .

Finalment, els grups d’ERC-Avancem, del Comú de Lleida i de la Crida per Lleida-CUP a l’Ajuntament de Lleida van carregar durament contra Ros un cop coneguda la notícia i van rebutjar que l’alcalde de Lleida hagués ampliat el seu equip de govern gràcies al “transfuguisme”, cosa que ha sigut considerada pel Comú com un retorn “al més pur estil Siurana”.