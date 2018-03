Lleida, ciutat de vacances (culturals i creatives)

Lleida entra en la lliga de les capitals culturals europees. La Comissió Europea l’ha seleccionat, juntament amb Barcelona -les úniques representants catalanes-, com a model de Ciutat Cultural i Creativa dins d’un grup de 168 municipis de 30 països europeus, escollits entre un miler de ciutats. En l’informe, Lleida destaca per la seva vitalitat cultural -està al nivell de capitals com Londres i supera Roma i Madrid- i perquè acull un mínim de dues cites de dimensió internacional.

París, Florència, Munic, Roma, Berlín, Londres, Praga, Copenhaguen, Edimburg o Estocolm formen part d’aquest conjunt de ciutats que assenyala la Comissió Europea com a destacades en l’àmbit cultural. Les seleccionades a Espanya són Lleida, Madrid, Barcelona, Salamanca, Sant Sebastià, Santiago de Compostel·la, Burgos, Còrdova, Las Palmas de Gran Canaria, Saragossa, Bilbao, Granada, Sevilla i València.

L’alcalde, Àngel Ros, es va mostrar satisfet per aquest reconeixement, que ratifica la bona feina feta per Lleida en aquest camp i consolida la ciutat com a capital cultural i referent a Catalunya: “Lleida aposta decididament per la cultura i per la creativitat com a instrument de progrés de la ciutat en tots els nivells, amb una clara mirada internacional i amb la voluntat de construir-hi indústria, com ho demostren l’Animac que acabem de deixar enrere o bé la Fira de Titelles, entre moltes altres de les cites que acollim, que, a més, compten amb la sinergia de les escoles artístiques municipals de Lleida i amb l’activitat d’iniciatives com el Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals”.

El paer ha subratllat que l’actuació directa de la Paeria, juntament amb professionals i entitats del sector de la ciutat, així com el suport d’altres institucions, són la base de la programació cultural de Lleida.

L’Ajuntament destina 6,42 milions d’euros del pressupost municipal a les polítiques culturals, un 4,7% del total, una proporció que va en la línia del que hi destinen les grans capitals europees, que se situa en el 5%.

Alta vitalitat cultural

Per dur a terme l’estudi, els experts de la Comissió Europea han creat un índex, el C3, en què es combinen dades estadístiques i qualitatives que permeten avaluar la completa actuació de cada ciutat en el camp de la cultura i la creativitat. La ciutat que encapçala la classificació és París, que obté una qualificació general de 63,2. Lleida, que rep un 19,6, se situa al nivell de poblacions com la capital d’Estònia, Riga, que té un 19,1, o Sevilla (20,1) i Saragossa (20,4).

En l’apartat de vitalitat cultural, Lleida obté una qualificació de 23 punts, al mateix nivell que Londres (qualificada amb un 22,9) i per davant de ciutats com Roma (22,7) o Madrid (21,9). Dins d’aquest epígraf s’analitzen, entre d’altres, conceptes com de quins equipaments culturals disposa la ciutat (en què Lleida registra un 28,8) i també la participació i la satisfacció del públic (en què la ciutat rep una puntuació de 36,6).

Història, cultura i medi ambient

L’informe sobre Lleida subratlla que és un dels municipis més antics de Catalunya -bastit en l’edat del bronze- i remarca la qualitat sostenible de la ciutat, amb importants àrees naturals com els parcs de la Mitjana -un ecosistema de gran valor natural i ecològic-, el riu Segre i els Camps Elisis. En l’avaluació es remarca l’ampli ventall de festivitats i cites culturals, així com el seu patrimoni monumental.

En l’apartat cultural destaca específicament la festa major de Lleida, amb l’ofrena floral a Sant Anastasi, la Batalla de les Flors i la figura del Marraco com a símbol de Lleida. Així mateix, la ciutat compta amb dos grans esdeveniments amb la distinció Festivals per Europa: la Fira de Teatre de Titelles de Lleida i la Mostra Internacional d’Animació de Catalunya.