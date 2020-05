Lleida es corona de solidaritat

Si les cares del mes anterior eren les dels 2.280 participants en la primera edició de la #ConFinaRun, que va recaptar 18.780 euros per a investigacions de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) sobre el coronavirus, ara són les del tècnic esportiu Òscar Canadell i el preparador físic Joel Donés, que el 10 de maig posaven en marxa la campanya #LleidaEsCorona amb la finalitat de recaptar fons per als estudis de recerca que s’han iniciat a Ponent en relació amb la infecció del covid-19, com ara el que impulsa la Universitat de Lleida (UdL) sobre l’efectivitat de la cloroquina. Una investigació liderada pel professor i investigador de la UdL i de l’IRBLleida Joan Fibla, conjuntament amb el metge del servei d’urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova Oriol Yuguero i la investigadora de la UdL Marina Laplana, i per a la qual s’han recollit uns 4.566 euros.

De fet, entre les investigacions que ha posat en marxa l’IRBLleida hi ha dos projectes sobre l’esclerosi múltiple i el coronavirus per identificar potencials fàrmacs dirigits contra una proteïna clau per a l’entrada del virus SARS-CoV2.

Unir esforços

I és que el món de l’esport lleidatà, tal com demostren aquestes dues iniciatives, ha continuat girant al llarg de les últimes setmanes per oferir alternatives lúdiques i solidàries a la gent. “Són moments complicats i necessitem unir esforços per la nostra ciutat i per col·laborar”, explica un dels seus impulsors, Òscar Canadell. “Ens vam posar a buscar quines investigacions hi havia a Lleida, vam trobar aquesta i vam decidir bolcar-nos-hi. Per això vam engegar aquesta campanya, per recaptar fons”, afegeix Joel Donés. Es van conèixer en una de les sessions d’entrenaments virtuals que han fet durant aquest període de confinament i no van tardar ni un dia a posar-se d’acord per tirar endavant el projecte solidari.

Així doncs, sota el lema #LleidaEsCorona i mitjançant el canal d’Instagram @lleidaescorona, del 10 al 24 de maig s’han dut a terme una sèrie d’activitats amb l’esport de fil conductor, la solidaritat com a gran protagonista i l’entreteniment com a principal objectiu: “La idea és que la gent que fos a casa tingués un entreteniment i que a partir d’aquí els sortís l’esperit solidari de col·laborar en aquesta iniciativa”.

I per atreure espectadors i augmentar la recaptació s’ha comptat amb noms com el del linyolenc Bojan Krkic, actualment jugador del Mont-real, que va ser entrevistat pel periodista de Catalunya Ràdio Dani Badia, o el balaguerí Robert Martínez, seleccionador de Bèlgica, entrevistat pel periodista Moisés Camuñas, que també va ser l’encarregat de traslladar les preguntes dels espectadors a Manuel Casas Molo, entrenador del Lleida Esportiu.

Crida a les empreses

“Hem tingut facilitats per contactar amb aquestes figures i s’agraeix que acceptessin la proposta. Estar en directe amb Robert Martínez, que no deixa de ser de Balaguer i del territori, és tot un luxe, sobretot perquè no havia fet cap aparició pública últimament”, assegura Canadell. També hi han participat el palista olímpic lleidatà Saúl Craviotto i el periodista esportiu de TV3 Artur Peguera, també de Lleida, entre d’altres.

Per impulsar les donacions, Canadell i Donés van fer una crida a les empreses perquè donessin material i productes de proximitat que, posteriorment, poguessin ser sortejats entre els donants. “Es tractava d’involucrar el màxim nombre de particulars i empreses en la lluita contra el coronavirus, i amb una clara aposta per la investigació lleidatana”, apunta Canadell. Amb tot el que van recollir, diumenge passat es va organitzar un bingo via Instagram que els va permetre arribar fins als 4.566 euros recaptats. En definitiva, un altre petit pas de l’esport lleidatà que corona Lleida de solidaritat.