Lleida no descansa

Milers de persones han sortit al carrer per tal de demanar, una vegada més, la posada en llibertat dels vuit consellers destituïts, així com dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'ANC (Assemblea Nacional Catalana), Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

La manifestació, organitzada pels CDR (Comitè de Defensa de la República) de Ponent i encapçalada per una desena de tractors, ha començat a la plaça Ricard Vinyes fins arribar a la plaça de Catalunya. Durant la mateixa, els assistents també han mostrat el seu suport al president Carles Puigdemont i els quatre consellers destituïts que aquest mateix diumenge s'han entregat a la policia belga. Els manifestants consideren que el que està passant és "injust" i asseguren que seguiran sortint al carrer fins que no s'alliberi els que consideren presos polítics.

Durant la lectura del manifest que han fet alguns membres dels CDR , han recordat Muriel Casals i han fet una crida a complir amb el somni de la República Catalana des de la diversitat: "Som gent de pau, des de la veïna del cinquè, l'estudiant que fa vaga, el pagès que treballa la terra o l'empresari que dona feina". Tot seguit s'han pronunciat els noms de tots els consellers empresonats seguit per crits de " Us volem a casa". La manifestació ha acabat amb el Cant dels Segadors i crits d'independència.