A Lleida també Hi ha platja

El clima típic mediterrani, amb un hivern suau i un estiu càlid, és una de les grans bases de la Costa Daurada, on diuen que sempre surt el sol. I és aquest sol el que confereix a aquesta terra una llum única, amb reflexos daurats sobre el mar i la sorra, que li han valgut l’apel·latiu que la defineix.

La costa tarragonina és una de les destinacions més importants a Catalunya pel que fa al turisme familiar i molts dels seus municipis disposen ja del certificat de Destinació de Turisme Familiar atorgat per l’Agència Catalana de Turisme. Un segell que garanteix a les famílies que el municipi escollit per a les seves vacances és sensible i treballa per garantir que els equipaments i serveis estiguin adaptats a les famílies, especialment les que viatgen amb infants. Tanmateix, a la Costa Daurada els municipis de Salou i Cambrils disposen també del certificat de Destinació de Turisme Esportiu atorgat per la Generalitat. I són aquests, entre d’altres, els atractius que converteixen aquesta terra en una de les destinacions preferides a Catalunya i Espanya, però especialment entre els lleidatans.

La platja de Lleida

Situada a poc més d’una hora, la Costa Daurada esdevé la platja de Lleida, la residència d’estiu de gran part de les famílies lleidatanes. El 20% dels visitants catalans són de Ponent i representen el segon públic català més nombrós a la Costa Daurada, deixant al capdamunt Barcelona i superant les províncies de Tarragona i Girona.

Segons dades de l’observatori del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, un 87% dels lleidatans que visiten la Costa Daurada i s’allotgen en un hotel, un càmping o un apartament turístic repeteixen visita a la zona, fet que demostra un grau elevat de fidelització. Tanmateix, un 35% dels lleidatans enquestats per l’observatori vinculen la Costa Daurada a calma i vacances.

Sobretot famílies

Amb aquestes dades, Lleida es converteix en un punt neuràlgic i estratègic per a la Federació de Turisme de Tarragona (FEHT) i per als representants del sector turístic de la Costa Daurada, que amb diversos actes populars de promoció busquen consolidar i reforçar un mercat de proximitat tan important com el de la demarcació. “Lleida és estratègic per a nosaltres”, confessen des de la FEHT, i expliquen que “la majoria de lleidatans” que els visiten “tenen entre 35 i 45 anys i venen amb nens petits”, un segment del turisme familiar molt significatiu per als tarragonins.

I és que la Costa Daurada exerceix una forta atracció sobre els lleidatans gràcies a aspectes com la gastronomia, amb rutes enològiques i productes propis; la cultura, amb vestigis romans i obres d’alguns dels genis del Modernisme, i els esports nàutics i de muntanya, que inclouen vela, ciclisme i senderisme en entorns com la serra del Montsant, catalogada com a Parc Natural per l’important valor de les espècies naturals i vegetals que hi habiten.

Ara bé, per damunt de tot, els lleidatans, davant la calor sufocant de l’estiu a Ponent, van principalment a la recerca del sol, de l’aigua i de la seva platja, situada a la Costa Daurada.