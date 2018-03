L'obra censurada a Arco arriba a Lleida amb gran expectativa

El 12 de desembre totes les mirades es van posar a la ciutat de Lleida per ser testimonis de la lluita dels seus ciutadans i del buit que les obres de Sixena van deixar al Museu de la capital.

Només tres mesos després, el destí ha volgut que sigui precisament el Museu de Lleida el lloc on es pugui veure exposada, per primera vegada després de la polèmica censura a la fira Arco de Madrid, l'obra 'Presos polítics a l'Espanya contemporània', de Santiago Sierra, fet que ha posat un cop més la capital del Segrià en el focus mediàtic.

I és que la connexió entre els dos fets esdevé completament inevitable. El propietari de l'obra, l'empresari lleidatà Tatxo Benet, que ha assistit a la inauguració de l'exposició d'aquest dimecres, així ho ha explicat: "El que va passar aquell dia va ser un atac molt gran a l'equipament cultural d'aquesta ciutat. Ja aleshores pensava que m'agradaria fer alguna cosa, donar una cosa a canvi, i això és el que estic fent". No obstant això, Benet assegura que la seva adquisició no va ser "cap acte d'heroïcitat", ja que, en el moment en què va decidir adquirir-la, l'obra no havia sigut encara censurada i que va ser unes hores després d'haver-la comprat quan el van informar que l'obra havia sigut retirada de la fira. Va ser aleshores quan va pensar que el primer lloc on li agradaria veure-la exposada seria el Museu de Lleida.

En aquest sentit, el director del museu, Josep Giralt, ha volgut agrair a l'empresari la seva aposta pel Museu de Lleida: "Presentar per primera vegada una obra que va ser retirada adela fira Arco esdevé una gran oportunitat, però també un gran repte", ja que, tal com ha afirmat Giralt, es van haver de fer canvis a la programació "per tal de fer-ho possible".

L'excepcionalitat de la situació s'ha pogut veure reflectida a la porta d'entrada del museu. Centenars de persones han començat a fer cua més de mitja hora abans de l'obertura de les portes, i l'afluència de gent ha sigut constant durant tota la tarda. Entre els assistents hi havia l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, que, tot i remarcar que ell havia sigut un dels primers a proposar que l'obra s'exposés a la ciutat de Lleida, no ha pogut evitar ser, una vegada més, el focus de les crítiques d'alguns ciutadans i del mateix Benet, que ha volgut remarcar que la ciutat de Lleida ha patit molt culturalment "a causa de la manca de suport que ha rebut per part de la primera autoritat de la ciutat", en una clara al·lusió al paer en cap.

L'obra es podrà veure al Museu de Lleida fins al 22 d'abril i després serà traslladada al CCCB de Barcelona. Benet va deixar clar des d'un principi que cediria l'obra a tot aquell que l'hi demanés i des d'aleshores assegura que ha rebut "una allau de demandes" de museus, tant de Catalunya com de l'estat espanyol i, fins tot, de l'estranger.