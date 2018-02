MARC SOLSONA: “Volem que la Fira de Sant Josep continuï sent el punt de trobada del sector agrícola”

És alcalde de Mollerussa, la capital del Pla d’Urgell, i diputat al Parlament per Junts per Catalunya. Últimament ha sonat com a alternativa a Carles Puigdemont per presidir la Generalitat de Catalunya. Avui, però, la seva condició de president del Patronat de Fires de Mollerussa i la proximitat de la 146a Fira de Sant Josep ens convida a conversar amb ell sobre una de les mostres agràries i ramaderes més importants de les Terres de Ponent i, també, de Catalunya i la resta de l’Estat.

Quin és el secret de l’èxit de la Fira de Sant Josep i quins reptes afronta a curt termini?

El secret de l’èxit està en els seus orígens: saber aprofitar les oportunitats. Nosaltres estem atents als canvis, al que demana el sector. Volem fidelitzar els expositors fent una aposta decidida per les noves tecnologies i la part demostrativa del producte. Sabem que ara a les fires potser no és tan important el lineal expositiu, ja que es pot consultar a través de les xarxes socials, per això busquem crear una experiència diferent i necessària tant per a l’expositor com per al visitant. Volem continuar sent el punt de trobada del sector agrícola abans que comenci la nova campanya.

Quines són les novetats que podrem trobar aquest any a la Fira de Sant Josep i al Saló de l’Automòbil?

Pel que fa a al Saló, ja som un punt de referència en el sector de l’automòbil. Hi haurà certes millores en el sentit que ens marquen els expositors, espais de prova, per exemple, però quan una cosa funciona no cal tocar-la gaire. Pel que fa a Sant Josep, aquest any no hi ha Saló del Tractor, perquè és biennal, però aquesta filosofia de sectorització continuarà, cosa que dota la fira de més professionalitat. Hem de ser conscients que Sant Josep és l’única fira que té lloc a la trama urbana. Per tant, millorarem la presentació dels productes i continuarem apujant el nivell d’apartats com les jornades tècniques o la Borsa Interpirenaica de Cereals.

La fira va néixer d’una iniciativa popular. Actualment, quina és la implicació que té la ciutat de Mollerussa en aquesta trobada?

Més que participar-hi, que també, la gent nota i es fa seva la fira. Mollerussa està mentalitzada que durant Sant Josep la normalitat canvia a millor. Fer fira i viure-la atorga un sentiment de pertinença i orgull. A més, reforça els vincles familiars i d’amistat dels mollerussencs. La fira, que és professional en la seva organització, també té una inequívoca complicitat popular. En realitat, el que ens valoritza és això. Ho portem al nostre ADN.

L’any passat es va fer una aposta per potenciar la internacionalització de la fira. Quins passos s’han anat seguint en aquest sentit?

Vam incorporar diferents gremis i federacions del sector del metall i l’automòbil dins de l’aparell organitzador i vam fer contactes amb la Generalitat per intentar aconseguir alguna missió internacional, però tot això no ha fructificat com nosaltres voldríem. També és una qüestió d’oportunitats. És una assignatura que tenim pendent, però també depèn de moltes circumstàncies alienes a nosaltres.

Amb les fires que tenen lloc aquí, Mollerussa s’ha convertit en un pol firal de referència. Què creu que aporten les altres mostres que es fan a la ciutat i quina valoració en fa?

La valoració és completament positiva. Mollerussa no té por a equivocar-se, estem disposats a fer nous formats firals i si no acaben de fructificar els canviarem, no passa res. El que importa és saber aprendre dels errors i el que tenim clar és que les nostres fires han de ser innovadores o pioneres, buscar la diferenciació. Com a exemples tenim la Lan i la Drone Party, que ja són referents dins del seu sector. Aquest any des de Fira de Mollerussa també hem decidit posar a disposició de tothom que vulgui organitzar una fira la nostra capacitat de gestió i l’expertesa acumulada. És una idea que creiem que pot funcionar molt bé.

Vostè, en les últimes municipals, va revalidar la majoria absoluta, i va sumar un regidor respecte a les del 2011. Què hauria de passar o quin repte se li hauria de plantejar perquè deixés l’alcaldia de la ciutat?

Això no se sap mai. Jo soc el que soc perquè soc alcalde de Mollerussa. Gràcies a això he tingut l’oportunitat d’anar al Congrés de Diputats i al Parlament de Catalunya. Per tant, ara com ara la meva intenció és continuar treballant per tornar-me a presentar d’aquí un any i mig amb l’objectiu de continuar ocupant l’alcaldia. Això sí, treballo en el món de la política, i en el context en què ens trobem els que som a primera línia hem d’estar preparats per a tot.