Mat Collishaw, per primer cop a Espanya de la mà de Sorigué

La primera exposició organitzada a Madrid per la Fundació Sorigué, que té la seu a Lleida, ha obert les portes al Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico. La convivència d’aquest pavelló acollidor d’art amb la vegetació del seu voltant el converteix en l’espai idoni per allotjar l’obra de l’artista londinenc Mat Collishaw. Dialogues es basa en la dualitat, i així està representada: a una banda del pavelló, la natura, una de les obsessions de l’artista; a l’altra, la història de l’art, la seva altra gran obsessió.

L’artista afirma que aquests dos elements han estat presents, des de sempre, en la seva feina i que els ha utilitzat d’inspiració per explorar com creem imatges del món que ens envolta i com aquestes imatges ens influeixen o ens fan canviar la manera de veure el món. Així, Collishaw, a través de més de 35 peces en diferents suports com l’escultura, el vídeo, la fotografia o la pintura, submergeix l’espectador en una atmosfera fosca, on els sentiments contradictoris afloren i, alhora, ens mostra el procés artístic dels seus últims vint anys de carrera.

Seductora i repulsiva, familiar i impactant, captivadora i hipnòtica; la dualitat és un tema que ha sigut present en més d’una ocasió a les instal·lacions de la Fundació Sorigué a la capital del Segrià, i, en aquest cas, per als coneixedors de la seva col·lecció, no resultarà difícil entreveure-hi la seva empremta. De fet, una de les obres exposades, The end of innocence (2009), forma part de la col·lecció privada de la família Sorigué.

Fusió perfecta amb l’espai

En aquesta ocasió la Fundació Sorigué disposava del lloc abans de decidir quina obra acolliria, però no els va resultar complicat decantar-se per la de l’artista de Londres. El Pabellón Villanueva, envoltat de vegetació, sembla haver sigut creat per acollir la seva obra.

No obstant això, l’interior de l’espai es va haver de transformar completament per crear l’atmosfera fosca i incòmoda que la col·lecció requeria. Amb aquest objectiu s’han tapat punts de llum i construït habitacions fosques, algunes de les quals acullen instal·lacions de més de 5 metres.

Entre la bellesa i l’horror

La mostra rep els visitants amb una inquietant sèrie de quadres. A Insecticide, unes papallones són aixafades, escanejades i posteriorment ampliades a escala gegant. L’últim moment d’aquests petits insectes és capturat i magnificat per despertar aquesta dualitat en l’espectador: la bellesa dels colors de les papallones contrasta amb la crueltat del fet en si i amb la foscor del fons on reposen les restes.

A la segona part de l’exposició, Collishaw transforma algunes de les imatges més icòniques i cruels de la història de l’art en metàfores de la societat contemporània per destacar que estem molt acostumats a veure i admirar l’horror als museus, mentre que si aquestes imatges es retransmetessin per la televisió serien motiu de repulsa absoluta.

L’estrella d’aquesta secció, All things fall (2014), qualificada com una obra mestra contemporània per The Sunday Times, combina l’antiga tecnologia del zoòtrop amb la impressió 3D per escenificar la massacre dels innocents i fascinar l’espectador amb un espectacle epilèptic captivador abans que s’adoni que s’ha convertit en còmplice d’un genocidi.

Primera exposició a Espanya

L’exposició, que es va inaugurar el 30 de març, es podrà visitar fins al 24 de maig i és una oportunitat única per conèixer l’obra d’aquest artista anglès, que exposa individualment per primera vegada a Espanya de la mà de la Fundació Sorigué.