Mats Zilken: peça d’un engranatge guanyador

Hi ha qui entén l’esport d’equip com un engranatge de precisió, amb diverses peces que treballen conjuntament per aconseguir l’objectiu. En hoquei patins, el mecanisme el formen elements coordinats els uns amb els altres perquè el moviment sigui inequívoc i unànime.

Una de les peces clau que destaca en l’únic conjunt lleidatà d’OK Lliga Plata és d’importació alemanya, tot i que consolidada des de bon començament a la Terra Ferma. Parlem de Mats Zilken, l’actual màxim golejador de la categoria. Una peça que pertany a l’equip més anotador amb diferència, un grup que aposta per l’espectacle del gol, per un joc ràpid, per anar a l’atac i no deixar indiferent el públic. Aquest equip és l’Hoquei Club Lleida Net Alpicat, fundat el 2004, en el qual, d’entre una fornada provinent de l’històric Sícoris Club, destaca el jove Zilken, que precisament va descobrir els patins més tard del que és habitual. “Havia jugat a futbol des de petit, però quan tenia 9 anys un professor em va convèncer per provar l’hoquei patins, i quinze anys després encara soc aquí”.

Després de passar per clubs com el Club Patí Sant Cugat o el Lleida Llista, va tornar a l’Hoquei Alpicat, on en qüestió de poques temporades, juntament amb un grup de joves jugadors entrenats per Xavi Roy, van aconseguir, a poc a poc, anar més enllà del que s’havien plantejat: “El 2016 va ser un any de somni, guanyar la Copa Generalitat i acabar la temporada pujant a Primera Divisió Nacional a casa davant de tota l’afició va ser molt satisfactori. Va ser un dels moments més bonics que he viscut mai”.

“No va ser gens fàcil”, assegura el Mats, però en la primera temporada a Primera Divisió, l’actual OK Lliga Plata, l’Alpicat va aconseguir la permanència. La campanya següent els rojos van repetir el repte i van posar punt final a la lliga amb un empat a sis a casa contra el Sant Cugat, un partit en què Mats Zilken va destacar en l’apartat ofensiu anotant fins a quatre gols. “Un cop va acabar el partit, l’entrenador rival, Joan Carles Badillo, se’m va dirigir i em va preguntar si tenia la nacionalitat alemanya, cosa que en un primer moment no vaig entendre”; l’objectiu de tot plegat era aconseguir el contacte de Zilken per a l’entrenador de la selecció alemanya, l’històric jugador molinenc del Reus Deportiu Jordi Molet, encarregat de portar la selecció teutona al Campionat Europeu que va tenir lloc a Galícia el juliol passat. “Sabia que a la selecció espanyola no hi arribaria mai, el nivell és altíssim. En canvi, mai havia descartat jugar amb l’alemanya. Sempre m’ha agradat molt el país, i m’identifico molt amb la cultura paterna”.

Zilken i l’equip van caure a quarts de final contra França; abans, però, va tenir l’oportunitat de fer el gol de l’honor contra Espanya en la fase prèvia, en un partit que van perdre per 7 a 1. “El gol va ser anecdòtic, però més enllà del paper esportiu vaig tornar cap a casa content. Com a aficionat a l’hoquei vaig poder viure en primera persona una final entre Espanya i Portugal, el millor partit que es pot veure avui en dia”.

Actualment, l’Hoquei Club Alpicat es troba en una bona posició per poder més que somiar en l’ascens a l’OK Lliga. L’equip ha sumat 25 dels últims 30 punts possibles. “El nostre somni és arribar-hi almenys una vegada a la vida, i amb aquesta samarreta i aquests jugadors seria molt bonic”. Si l’engranatge i la maquinària alpicatina d’alta precisió manté aquest nivell és molt possible que els rojos reescriguin la història de la família lleidatana a l’elit estatal, que ara compta amb el Lleida Llista Blava i el Club Hoquei Vila-Sana.