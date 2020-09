Miquel Pueyo: “L’únic que no ens podíem permetre era no fer res per la Fira de Sant Miquel”

Com a paer en cap, Miquel Pueyo també ha d’ostentar altres càrrecs, entre els quals la presidència del Patronat de la Fundació Fira de Lleida, que, tot i tancar el 2019 amb un superàvit de 292.632 euros, haurà d’afrontar les dificultats econòmiques derivades de la manca d’activitat per la pandèmia del covid-19 durant aquest 2020. La suspensió de la part expositiva de la mostra de referència, la Fira Agrària de Sant Miquel, esdevé el primer escull per a un Pueyo que afronta el calendari firal d’enguany amb optimisme.

El dimecres 2 de setembre es presentava la Fira de Sant Miquel, però una setmana més tard s’anunciava la cancel·lació de la part expositiva. Què va canviar en aquells set dies?

Per entendre-ho hem de retrocedir fins al primer semestre de l’any, que és quan s’acostumen a gestar els primers contactes amb els expositors que en formaran part. Però el confinament i la consegüent restricció d’activitats ens van obligar a esperar que el Procicat fixés un protocol per a l’activitat firal. El 22 de juliol, amb el protocol a la mà, el director general de Fira de Lleida i jo mateix ens posem a treballar, però poc després vindria el confinament perimetral del Segrià. De totes maneres, durant l’estiu pocs expositors es van posar en contacte amb nosaltres per anunciar-nos que no vindrien. Per tant, passat l’agost, ens trobem amb la Cambra de Comerç i, protocol en mà de nou, valorem que estem en condicions de tirar endavant la Fira. Fins i tot havíem contractat un sistema d’intel·ligència artificial per prevenir els contagis, i la veritat és que hi havia força curiositat dins del sector firal per comprovar com ens en sortíem. Ara bé, quan el director general es torna a posar en contacte amb els expositors, tenim una gran sorpresa quan ens adonem que l’assistència fluixeja. Uns pensaven que finalment no se celebraria, d’altres havien perdut la capacitat d’invertir amb la crisi, també hi havia els que tenien por a possibles contagis... Tingues en compte que la prereserva era d’un 85% de l’espai total, per això la nostra reacció és d’una certa decepció. Crèiem que al sector primari no li havia anat del tot malament la temporada estival, i també s’havia fet tot el possible perquè la campanya de la fruita anés bé. Tanmateix, la incertesa és mundial, com també ho és la sensació de manca de seguretat. Però nosaltres l’únic que no ens podíem permetre era no fer res per la Fira.

Quin impacte econòmic podria tenir aquesta cancel·lació?

En tindrà, segur, però ara mateix se’m fa difícil de calcular-ho. De fet, el format que havíem previst ja no era l’habitual, no es tractava de la Fira de Sant Miquel tradicional en què la gent va a fer un tomb o a passar el dia, sinó que havíem planificat una fira més professional per a un públic també més professional. Això sí, des del punt de vista de l’hostaleria ha suposat un nou revés econòmic, esclar.

I com afectarà la festa major de Lleida, atès que sempre han anat de bracet?

Tradicionalment a Lleida hi ha hagut vincles i sinergies entre la Fira i la festa major, així que haurà de ser una festa major adaptada, amb tot el que hem après del Fase Cultura al llarg de l’estiu respecte a les normes higièniques, les distàncies de seguretat, etcètera. Tot i que quedar-nos sense festa major al maig va ser molt trist, la situació actual permet imaginar un model de festa que, almenys, serà molt més del que vam perdre al mes de maig.

En què consistirà aquesta Fira de Sant Miquel de caràcter digital?

Bàsicament hi haurà un catàleg d’expositors online i jornades tècniques professionals telemàtiques que disposaran d’una interacció total entre ponents i assistents. D’altra banda, es conserven les jornades organitzades per Inno4agro, que tindran lloc al Magical Lleida, i on s’hi podrà assistir virtualment i presencialment. A més, a nivell presencial també se celebraran unes jornades empresarials a la Llotja que giraran al voltant del finançament, de la mateixa manera que es mantenen la missió empresarial de Bielorússia a la Fira de Sant Miquel i el lliurament del Premi del Llibre Agrari. Tinc la impressió que aquest format híbrid l’haurem de seguir aplicant en el futur, i cal veure-hi el cantó positiu, ja que d’aquesta manera podem convidar persones que físicament no podrien ser-hi de cap manera però que, en canvi, sí que es poden connectar des de qualsevol part del món.

S’havia previst que aquesta edició comptés amb un programari per assegurar-se en tot moment que els assistents complien les mesures de seguretat. ¿Creu que es podrà aplicar en alguna altra fira?

És un programari d’origen lleidatà, pel que jo sé pintava molt bé, i crec sincerament que és un tipus de tecnologia que utilitzarem l’any vinent i que probablement també utilitzaran altres fires. Hi havia una gran curiositat per aquesta tecnologia per part d’altres fires de Catalunya.

Quines són les perspectives de Fira de Lleida per a aquest any?

La resta de fires són més petites i més específiques. Ho haurem de revisar fira per fira, però hi ha sectors que tenen molt interès a recuperar el contacte amb el públic, com ara el de l’automòbil. L’economia no és una ciència exacta, però soc optimista de cara al futur.