Mollerussa enamora

Enmig d’una gran expectació, el passat 9 de maig es donava a conèixer la celebració d’un nou festival musical de gran format a les Terres de Lleida. L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona; el director de Fira de Mollerussa, Poldo Segarra, i el promotor artístic Enric Subirós van convocar una sorprenent roda de premsa per anunciar que la capital del Pla d’Urgell entrava de ple en el calendari estival mitjançant un esdeveniment “per a tots els públics, edats i gustos de música”, amb un “cartell plural” format per tres caps de cartell cada dia que apostava per “grups de primera línia de Catalunya, però també per cantautors i fins i tot artistes internacionals com Marky Ramone, que oferirà un concert amb les cançons dels Ramones de tota la vida”, tal com va explicar el mateix Subirós.

I quin nom li posarien, a tot plegat? Doncs heus aquí l’autèntica bomba de l’anunci: Mon Amour Mollerussa Summer Festival. Sens dubte, tot un regal per als més nostàlgics, ja que l’esdeveniment no només serviria per donar resposta a una demanda d’oci per part de la ciutadania, sinó també per recuperar el concepte Mona-Mour, amb el qual durant quinze anys s’havia fet al Parc de la Serra de Mollerussa una convocatòria musical amb acampada inclosa que coincidia amb la celebració del dia de la mona. Aquesta festa, per cert, havia caigut en l’oblit en els últims anys, i ara Solsona i companyia s’encarregaven d’homenatjar-la i, alhora, reformular-la. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Mollerussa aconseguia recuperar, d’una banda, la seva festa per antònomàsia i, de l’altra, el seu espai més emblemàtic. “Amb aquest nou certamen es vol reivindicar el Parc de la Serra com un espai d’oci i un recinte de referència on es poden fer activitats molt potents”, remarcava l’alcalde, que el cap de setmana passat havia tancat amb èxit el certamen EquiMollerussa al mateix emplaçament.

Així doncs, el festival tindria lloc els dies 22 i 23 de juny, unes dates estratègiques que el situaven en la primera posició del calendari de la temporada d’estiu una vegada acaba el curs acadèmic i abans que es facin altres esdevinents d’índole similar. A més, el Mon Amour es convertia en un festival únic en la seva espècie a les Terres de Lleida per la seva proximitat a propostes més pròpies de la demarcació de Barcelona. Ara bé, amb el permís del Doctor Music Festival, que prepara el seu retorn triomfal a Escalarre per als dies 12, 13 i 14 de juliol del 2019. Aquest festival, que durà el nom de Reincarnation Edition, té un pressupost de 18 milions d’euros i generarà una inversió al territori de 12 milions d’euros. Hi actuaran un centenar de grups i artistes -malgrat que fins a la tardor no es donaran a conèixer els primers noms- i hi treballaran unes 4.000 persones. Això, però, ja és una altra història...

Amor a primera vista

De la mateixa manera que molts mollerussencs en particular i lleidatans en general van trobar el seu primer amor al Parc de la Serra durant la dècada dels noranta, la majoria d’artistes que van actuar en el primer Mon Amour Summer Festival van declarar el seu amor incondicional envers aquest espai, que es va engalanar per rebre la visita de Marky Ramone, Macaco, Els Amics de les Arts, Boikot i Amparanoia, entre d’altres. Un amor que també es va reproduir entre els assistents, gràcies sobretot a una zona d’acampada habilitada per a l’ocasió, on era habitual trobar desenes de persones arrecerades de la xafogor sota l’ombra d’una pineda o tot just sortides de la piscina.

Pel que fa a les actuacions musicals, passades les sis de la tarda de divendres la formació lleidatana Lo Pardal Roquer obria el festival amb un concert en què no va faltar el seu gran èxit, la cançó Soc de l’oest, reconeguda per molts com l’himne no oficial de les Terres de Lleida. La música continuaria amb el també grup lleidatà Koers i el seu reggae pop i la formació Fa1na, novament de les Terres de Lleida, per donar pas a una de les actuacions més esperades, la del popular Macaco. El seguirien Brams, un pletòric Marky Ramone, Aliolli i DJ Monka, en una nit que s’allargaria fins a les sis de la matinada.

El I Mon Amour Mollerussa Summer Festival va viure dissabte la seva segona i última jornada de concerts, als quals es van afegir, a més, altres activitats amb l’objectiu de dinamitzar les hores prèvies a les actuacions musicals. Una d’aquestes seria protagonitzada pel Sr. Postu, un popular -i emmascarat- personatge lleidatà que va visitar el recinte i va aprofitar per fer-se fotos amb els assistents i, també, amb alguns dels artistes, entre els quals hi havia els integrants d’Els Amics de les Arts. Amb aquest grup va versionar l’himne Soc de l’oest davant d’un públic completament entregat.

De la jornada de dissabte en van destacar també les actuacions de Sense Sal, el cantautor Cesk Freixas, Amparanoia, Xeic!, Boikot, La Cosa Nostra i DJ Sendo, que van encarregar-se demostrar amb escreix que música i amor van sempre agafats de la mà... i de l’oïda. Per moltes edicions més!