Neix un espai de trobada per a la comunitat cultural de Lleida

La cruesa dels combats i de la climatologia que van haver de patir les legions romanes a les acaballes de la batalla d’Ilerda va ser tan violenta que entre els romans es va encunyar la frase Ilerdam videas, traduïda com a tant de bo vegis Lleida, quan es volia desitjar a algú una circumstància terrible i dificultosa. Segles després el poeta Carles Sanuy utilitzaria aquesta expressió per titular una de les seves obres i més recentment havia donat nom a un blog de cròniques culturals de Lleida a càrrec de l’escriptor Jordi Prenafeta, que ara l’ha recuperat per al seu últim projecte, que comparteix amb els dinamitzadors culturals Carles Hernández i Pilar Bosch. “És una frase que van inventar els romans, que ha anat revivint i tornant, com una inquietud que sempre torna: què hem de fer amb Lleida?”, explica el mateix Jordi.

Ilerdam Videas neix -o reneix- com un espai de trobada per debatre sobre la difusió cultural a la ciutat de Lleida i cobrir-ne les necessitats. “Sorgim de diferents grups de WhatsApp en què ens dediquem a compartir cartells d’esdeveniments culturals”, relata la Pilar, que, a més, posa de manifest les mancances existents a Lleida en aquest sentit: “Hem detectat que hi ha moltes persones que s’estan organitzant per compartir convocatòries culturals, un símptoma que els canals estàndards potser no són suficients”. “A part de rebre, també podem enviar, aportar. Això és un tret diferencial respecte dels mitjans tradicionals”, apunta el Jordi, que rep l’aprovació del Carles: “Es tracta de democratitzar la xarxa cultural”.

Del virtual al real

Esperonats pels usuaris d’aquests xats, el dimecres 29 de gener Jordi Prenafeta, Carles Hernández i Pilar Bosch organitzaven al Cafè del Teatre la primera trobada física sota el títol Ilerdam Videas. L’èxit va ser tal que decideixen celebrar-ne una el dia 29 de cada mes fins a final d’any en un espai diferent de la ciutat en cada ocasió. “Vam ser una seixantena, amb nou dinamitzadors culturals que van dividir els assistents en tres grups temàtics: uns parlaven de les seves activitats i espais preferits, els altres sobre els canals de difusió existents i la resta feien propostes”, recorda la Pilar, la qual cosa, segons el Jordi, tenia un objectiu doble: “Reflexionar sobre les inquietuds que ens preocupen com a comunitat cultural, però també coneixe’ns, fer xarxa i crear sinergies entre nosaltres”.

Al llarg de la trobada el Carles va copsar que, “encara que la majoria de gent s’informa a través de les xarxes socials, n’hi ha molts que demanen nous mitjans i una agenda cultural única, un focus clar d’informació on poder-se assabentar de tot, tant des del punt de vista d’un usuari com d’un programador”. I enfront dels que acusen els lleidatans de no tenir inquietuds culturals, la Pilar es defensa: “No pots tenir inquietud per una cosa que no saps que s’està fent”. I afegeix: “Cal posar llum als talents de Lleida donant-los a conèixer a la gent del nostre entorn i valorant-los”.

El dissabte 29 de febrer, amb un vermut a l’Espai Orfeó, l’equip d’Ilerdam Videas tindrà un nova oportunitat per “continuar fent passos endavant i amunt”, en paraules del Jordi, per posar la cultura de Lleida a l’abast de tothom i al lloc que es mereix. Tant de bo ho puguem veure, Lleida!