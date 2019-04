Novel·la negra, ficció i molta crítica aquest Sant Jordi

Després d’un 2018 marcat pels fets de l’1 d’Octubre, les editorials lleidatanes mantindran la remor d’aquesta data assenyalada combinant novetats de novel·la negra i de ficció amb assajos polítics i llibres de diferents categories marcats per la crítica a la situació política actual.

Pagès Editors, l’editorial més gran de Lleida, amb més de 2.700 títols publicats des de l’any 1990, compta ni més ni menys que amb 59 novetats per a aquest Sant Jordi. Destaquem la novel·la Una família imperfecta, de Pepa Roma, ambientada parcialment a la Noguera; l’assaig Jo acuso, de Benet Salellas; Primàries de sang, escrit a quatre mans entre Pau Juvillà i David Marín, La ciutat invisible, de Jordi Sebastià, o la primera obra de ficció de l’aitonenca Teresa Ibars, Atles de l’oblit.

Edicions El Jonc, una petita editorial que defensa la sobirania cultural i informativa, presenta per a aquest Sant Jordi Una història crítica d’esquerres, de Xavier Díez, un recorregut històric pels moviments socials i polítics contemporanis i una anàlisi dels problemes de l’actualitat.

De les novetats de l’editorial de gènere fantàstic i de terror Apostroph, últimament traslladada a la Catalunya Central, destaquem Contes de terror 2, la segona publicació sorgida del festival Torrebesses Tremola, en què els escriptors Quim García Albero, Toni Hill, Anna Maria Villalonga i Pere Cervantes es van tancar a l’edifici Castell Palau, amb més de mil anys d’història, per inspirar-se i escriure cada un un relat de por, i Mort sota zero, la primera novel·la de misteri de l’andorrana Ludmilla Lacueva.

Mereixen una menció a part els escriptors lleidatans Núria Perpinyà, que presenta aquest any I de sobte, el paradís, una novel·la que tracta les addiccions a la xarxa, Joan Roure, que l’any 2017 va publicar la seva primera novel·la i aquest any presenta Cicatrices bajo la piel, i Josep Anton Vilalta, que s’endinsa per primer cop en el món de la ficció amb Amb samfaina o sense, “una novel·la senglar, bèstia, negra i bastant porca”.