L’Orfeó, l’OJC i l’IEI porten el rèquiem de Morzart a la Llotja i a Tàrrega en homenatge a Lluís Virgili

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) va acollir el dimarts 29 de gener la presentació del concert Rèquiem de Mozart. Homenatge a Lluís Virgili i Farrà, que l’Orfeó Lleidatà i l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) oferiran a Lleida i a Tàrrega els dies 2 i 3 de març.

La presentació va comptar amb la participació de la vicepresidenta de l’IEI, Rosa Pujol; del responsable de la direcció de l’IEI, Antoni Balasch; del coordinador de l’OJC, Joan Cortina; del director de l’Orfeó Lleidatà, Pedro Pardo, i del president del Patronat de la Fundació Orfeó Lleidatà, Antonio Soliva.

En la seva intervenció, Rosa Pujol va voler destacar la tasca divulgadora de la música que fan formacions com ara l’Orquestra Julià Carbonell i l’Orfeó Lleidatà, que són “tot un referent en l’àmbit musical a casa nostra”. Una tasca que és possible a còpia d’un “esforç i una dedicació envejables” i que en aquest cas es materialitza en una obra que reforça “l’aposta per l’especialització en la música de gran format mitjançant una iniciativa molt encertada, perquè s’ha demostrat que n’assegura l’èxit i preveu la seva continuïtat al presentar-se de manera fàcil i senzilla al gran públic”. Més encara quan aquesta aposta vol ser un homenatge a una figura il·lustre com és la de Lluís Virgili, de qui Joan Cortina diu que, “juntament amb Oriol Martorell i uns quants més, és un dels que van salvar la música coral a Catalunya en uns temps que van ser molts difícils”.

El rèquiem es podrà escoltar el dissabte 2 de març a les 20.30 hores al Teatre de la Llotja de Lleida i un dia després a les 18.00hores al Teatre Ateneu de Tàrrega, amb 35músics de l’Orquestra Julià Carbonell i 60 cantaires de l’Orfeó, i amb els solistes Marta Garcia Cadena (soprano), Marta Infante (mezzosoprano), Eduard Mas (tenor) i Néstor Pindado (baix). Pedro Pardo destaca que es tracta de solistes “de primera divisió” i recorda el cas de Marta Infante, sobre la qual ha precisat que va començar a cantar a l’Orfeó Lleidatà i que “sempre diu que si canta és gràcies a Lluís Virgili”. El director de l’Orfeó Lleidatà ressalta que Infante s’ha convertit en “una de les nostres solistes més internacionals”, i que ara ha estrenat una òpera al Liceu.

Lluís Virgili va ser l’ànima de l’Orfeó Lleidatà al llarg de més de quaranta anys, durant els quals va impulsar la recuperació d’una entitat coral que havia resultat especialment malmesa pels efectes de la guerra i la dictadura. Ara, un any després de la seva mort, Virgili rebrà aquest homenatge amb l’obra culminant del repertori simfònic coral mozartià, la Missa de rèquiem en re menor (K. 626), creada el 1791 i que es va convertir en l’última composició de Mozart i, potser, una de les seves obres més reconegudes i amb més força.

El repte de la iniciativa és enfortir la col·laboració entre les fundacions Orfeó Lleidatà i Orquestra Simfònica Julià Carbonell i, a partir de la col·laboració de la Fundació Victoria de los Ángeles, que proporcionarà els solistes, oferir un producte musical de primera qualitat fet per lleidatans i per als lleidatans, i sota la direcció de Pedro Pardo, que és el successor del mateix Lluís Virgili.

Per tot plegat, Pardo ha detallat que el rèquiem de Mozart suposa “un desafiament” similar al que va ser el Carmina Burana i “la culminació dels homenatges” que l’Orfeó Lleidatà ha anat fent a la figura de Lluís Virgili, i als quals caldrà afegir una exposició al voltant de la seva figura que es podrà veure a l’Espai Orfeó a partir del 28 de febrer.

Les entrades per assistir als concerts es van posar a la venda ara fa un mes a la web i a la taquilla de la Llotja a un preu de 18 euros, tot i que amb descomptes de fins a 6 euros per a membres d’agrupacions corals i estudiants de música. Per al concert de Tàrrega, els preus i els descomptes són els mateixos.