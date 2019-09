L’Orfeó Lleidatà ensenya les seves cartes

La Fundació Orfeó Lleidatà inicia la nova programació estable de tardor amb una trentena de propostes que tindran lloc en quatre equipaments culturals de Lleida: l’Espai Orfeó, l’Auditori Enric Granados, el Cafè del Teatre de l’Escorxador i el Teatre de la Llotja. Dues sales de Barcelona, el Harlem Jazz Club i la Sala Barts, també acolliran algunes actuacions.

Es tracta d’una programació eclèctica amb propostes per a tots els públics que inclouen música i teatre amb cicles específics com ara l’Espai Acústics, l’Espai Jazz, el 8è Festival Internacional de Fado de Catalunya, la programació familiar, el cicle Nostrades, el Cantautors de Ponent i la temporada de la companyia de teatre La Inestable 21, així com la producció pròpia Christmas.cat,del Cor de l’Orfeó Lleidatà.

Espai Acústics

Així doncs, l’Espai Orfeó serà l’escenari d’un nou cicle de concerts acústics de petit format amb aires de cafè concert que presenta quatre actuacions encapçalades per Emília Rovira, pianista, cantant i compositora lleidatana que el 28 de setembre oferirà un concert íntim en què interpretarà les cançons més compromeses dels dos discos que enregistra actualment.

D’altra banda, l’artista argentí Lucas Masciano proposarà al públic lleidatà un viatge per gèneres musicals com el tango, la milonga, la cúmbia, la balada, el pop i el folklore de diferents països del món. Pavvla, a qui la premsa especialitzada ja presenta com l’artista emergent amb més projecció de casa nostra, estrenarà el seu segon àlbum, Secretly hoping you catch me looking.Finalment, Marion Harper serà l’encarregada de tancar el cicle Espai Acústics amb el seu últim treball, marcat per l’electrònica i els ritmes urbans més contemporanis.