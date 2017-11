La Paeria de Lleida aprova els pressupostos per l'any 2018 i l'oposició els rebutja

El Ple de l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda aquest dimarts al pressupost municipal proposat per l'any 2018, amb els vots favorables de només el PSC, Ciutadans i PP.

Així doncs, s'ha aprovat un pressupost ordinari de 151,6 milions d'euros, un 1,56% superior al de l'actual exercici, al que cal sumar els prop de 13,2 milions d'euros que es destinaran a inversions com la remodelació de l'entorn de la rambla Ferran, amb la nova seu del Museu Morera; el Parc de les Arts; la reforma de l'antiga caserna d'Artilleria de Gardeny i actuacions per recuperar el parc de les Basses. A més, els comptes tornen a reservar una partida d'un milió d'euros per a pressupostos participatius. Prèviament al Ple, la Junta general de l'Empresa Municipal d'Urbanisme (EMU) ha aprovat, també amb el suport del PSC, Cs i PP, el pressupost de l'organisme per al 2018, que preveu uns beneficis de 216.293,98 euros, després dels 3,6 milions d'euros que hi aportarà la Paeria.

La tinenta d'alcalde i regidora d'Hisenda, Montse Mínguez, ha destacat que el pressupost "prioritza assegurar el funcionament dels serveis urbans i els serveis públics a la ciutadania i promoure ajuts socials per a famílies amb dificultats econòmiques".

Els grups de Cs i del PP han avalat el pressupost, després que l'equip de govern socialista hagi acceptat incorporar a l'expedient totes les esmenes presentades per ambdues formacions. Per contra, el PDeCAT, ERC-Avancem, la Crida-CUP i el Comú de Lleida han votat en contra dels comptes. Aquest darrer grup, de la mateixa manera que el PDeCAT han presentat esmenes a la totalitat dels comptes, que han estat rebutjades per l'aliança de PSC, Cs i PP. En el cas del Comú, l'agrupació d'electors havia elaborat una proposta alternativa de pressupostos.



Des del Comú de Lleida han qualificat el pressupost de l'equip de govern d'"opac", "continuista" i "poc realista" i han acusat el PSC "d'inventar-se" partides d'ingressos "que no tindrem". Des de la Crida-CUP han criticat que l'equip de govern socialista hagi optat per la "solució fàcil" elaborant els comptes "amb la dreta" i, en aquest sentit, han defensat que el pressupost 2018 suposa una "pròrroga de facto" del dels anys 2016 i 2017. També l'han titllat d'"antisocial" i han defensat una major participació ciutadana "real" en la seva elaboració.



Per ERC-Avancem, es tracta d'un pressupost "rígid", "incrementalista", "fictici" i "sense un model de ciutat" al darrera, ja que algunes de les inversions que preveu "no són prioritàries", segons els republicans. Des del PDeCAT també han parlat d'un pressupost "continuista", amb "despeses poc ajustades a la realitat" i que preveu una partida d'inversions "inversemblant". També han criticat que l'equip de govern no hagi acceptat cap de les esmenes dels quatre grups que finalment han votat en contra del pressupost. Tot i això, Montse Mínguez ha manifestat que el PSC ha estès la mà al PDeCAT per incorporar alguna de les seves esmenes durant el procés de negociació sense que finalment hagi fructificat cap acord entre ambdós grups.



Per la seva banda, el Partit Popular ha justificat el seu suport als comptes pel fet que l'equip de govern hagi incorporat a l'expedient les 9 esmenes presentades pels populars. De la mateixa manera, el PSC ha incorporat les esmenes de Cs, formació des de la qual han qualificat el pressupost de "sensat" i "responsable" perquè "atén a les necessitats de la majoria de ciutadans" i fa una Paeria "més propera i eficient", segons han dit.