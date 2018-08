Perills que et superen

L’eriçó sortia d’un camp de panís i va trobar-se davant d’una carretera transitada.

“La mort t’encalça constantment i sempre hi ha perills que superen les teves possibilitats. De vegades, per sobreviure, has de ser conservador”, pensava mentre es disposava a fer marrada per enfilar la canalització subterrània que travessava la via. “He vist molts germans d’espècie esclafats pels automòbils dels homes. Per molt que et protegeixis i ensenyis la cuirassa de pues, si un d’aquests artefactes et passa per sobre et fa la pell, de totes totes. L’estructura esfèrica només és inexpugnable davant de contrincants homologables, que desisteixen per avorriment. És una qüestió de proporció, de massa, de velocitat. Cal aprendre a calcular la dimensió de l’enemic al qual t’enfrontes. Com a molt, pots aspirar a punxar-los una roda i aconseguir que s’estimbin al pròxim revolt. Però els eriçons no estem fets per atacar. La nostra és una anatomia de resistència, defensiva i no-violenta. Ergo, la nostra és una filosofia de resistència, defensiva i no-violenta, que ve donada per la consciència de les limitacions pròpies i les de la teva espècie”.

Capficat com estava en aquests pensaments, l’eriçó va sortir del túnel i va emergir a un camí agrícola paral·lel a la carretera. De sobte va veure una guineu i instintivament va cargolar-se fins a convertir-se en una bola punxeguda. La rabosa, juganera i indiferent, va empènyer l’eriçó amb un cop de pota que el va fer rodolar fins a l’altra banda del camí.

Un tractor de tres-cents cavalls carregat de bales de palla s’aproximava immers en un gran núvol de pols. En veure-ho, la guineu va reaccionar i va guillar com un llamp cap al passatge subterrani. L’eriçó no va ser a temps de desenrocar-se i va quedar planxat com una coca de samfaina.

“La mort t’encalça constantment i sempre hi ha perills que superen les teves possibilitats. Cal aprendre a discernir quin és l’enemic real al qual t’enfrontes. La rapidesa és vital per prendre les decisions més adequades i, tot sovint, la fugida per cames és la millor opció per sobreviure”, va certificar la guineu en la foscor de la conducció subterrània.