Cap de setmana familiar amb Petitàlia i el Saló de l’Esport i del Turisme Actiu i de Muntanya

La 13a edició de Petitàlia, que com l’any passat se celebrarà conjuntament amb la 6a edició del Saló de l’Esport i del Turisme Actiu i de Muntanya (STM), obrirà les portes els dies 23 i 24 de març al pavelló 4 de Fira de Lleida amb una vuitantena d’empreses representades i més de 50 activitats i tallers. L’objectiu de buscar sinergies entre les dues fires, atès que comparteixen el mateix públic de caràcter familiar interessat en els serveis adreçats als infants i en les activitats esportives i de muntanya, va resultar un èxit en l’edició anterior ja que va atraure uns 20.000 visitants. Per la seva banda, l’organitzador del Saló de l’Esport i del Turisme Actiu i de Muntanya i alcalde de Viella, Juan Antonio Serrano, destaca un cop més el caràcter innovador del Saló, que es tradueix, entre altres coses, en la disputa de la Cursa de la Boira.

Pel que fa a Petitàlia, cal destacar el gran ventall de centres de formació extraescolar i col·legis que ensenyaran a les famílies les seves iniciatives educatives i la varietat de propostes d’oci i aprenentatge en estades d’estiu o vacances en família. A més, durant la fira els expositors faran moltes activitats, com ara tallers i xerrades en petit format per informar parelles embarassades, pares i mares amb infants sobre com cuidar i gaudir de l’embaràs, alletament, contes musicals, cuina en anglès per als més petits, música, contacontes, estimulació neuronal o les sales Snoezelen, amb un taller titulat Sentir per a ser (diumenge a les 11 h), en què es treballarà el despertar sensorial dels infants amb l’objectiu d’aportar-los benestar i relaxació alhora que desenvolupen millor els sentits i els aporta nous aprenentatge interactuant amb els companys. De les xerrades destaquen El son saludable de l’infant, impartida per la psicopedagoga Mo Queralt i organitzada per Llavors de Vincle (dissabte a les 11h) i les dues que protagonitzarà la psicòloga Rosa Jové, una sobre criança i l’altra sobre solució de conflictes (dissabte a les 16.30 h).

Alguns expositors faran descomptes del 10% al 50% en els diferents serveis que es contractin a la fira, i també es duran a terme promocions i sortejos, com ara de canastretes per a les embarassades, reportatges fotogràfics, nits en bungalous, estades d’estiu, matrícules per a activitats extraescolars, visites turístiques en família, etc.

Els sectors representats a Petitàlia són la preparació al part, la criança i la salut, els productes infantils i la puericultura, les llars d’infants i les ludoteques, els col·legis i l’educació infantil, les escoles d’idiomes i de música, les activitats extraescolars i esportives, les activitats d’estiu i les colònies, els càmpings i les vacances familiars, el turisme i les activitats en família i els jocs i les activitats de lleure.

L’horari de Petitàlia i STM és de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. El preu de l’entrada de matí o tarda és de 3 euros. Els més petits de 6 anys hi tenen l’accés lliure.