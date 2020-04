Ponent acarona la seva cultura virtualment

L’esperit folk ressona a les xarxes

L’estima a la cultura i a la música folk de tradició catalana i celta que el duet lleidatà folk Lauzeta professa pren cos a través dels seus concerts. Les seves vetllades de sons populars són veritables requestes d’amor que transporten el públic a “una festa com les d’abans”. Lauzeta entra en escena streaming cada dia a les 18 h a Twitch. Les actuacions són gratuïtes, tot i que les persones que ho desitgin poden fer una aportació voluntària als músics.

Lleida es mou per la cultura

El festival desDeCasa Fest, impulsat per Ilerdam Videas, va irrompre el cap de setmana passat a les xarxes socials amb 20 actuacions musicals i un sistema de taquilla inversa per reivindicar i apropar “l’art lleidatà que ens mou i ens emociona”. Les lletres i les arts escèniques lleidatanes en prendran el relleu el 25 i 26 d’abril amb una degustació de passatges lletrejats o interpretats per una dotzena d’escriptors i actors ponentins.

Art contemporani lleidatà a casa

Gaudir de l’art contemporani lleidatà a casa és possible gràcies a El Morera a casa, que va obrir les seves portes digitals a mitjans de març. Aquesta iniciativa ens ofereix “continguts per descobrir i contemplar obres d’art en línia” i intentar alliberar el trasbals de viure en confinament. A El Morera a casa es poden visitar les mostres virtuals Encontres amb la col·lecció, Art i viatge i Tresors, la sèrie Confinaments i posar-se a prova amb el Museu quiz a casa.