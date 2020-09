Ponent entra en acció

Un món escènic de tots colors

No tothom viu, sent, s’emociona, es connecta o somia de la mateixa manera. Amb aquest esperit neix el nou festival d’arts escèniques Mil Maneres a Alcoletge, que va haver d’ajornar-se fins a l’octubre per la crisi sanitària. Un projecte amb “cor rural i ànima cosmopolita” que abraça “una gran diversitat de propostes artístiques de diferent format” per a totes les edats i paladars.

El festival, que s’ha forjat amb la cooperació “del teixit associatiu, del voluntariat i de les institucions locals,“ pretén esdevenir un referent cultural renovador al territori. El programa d’activitats beu d’aquesta heterogeneïtat i inclourà espectacles de clown, reggae, dansa i titelles d’artistes com Guillem Albà, la companyia lleidatana La Baldufa i Jam. Un món escènic de tots colors disposat a seduir menuts i grans.

Visites amb una mirada femenina

Desenterrar i reviure la història d’una ciutat amb una mirada femenina no és tasca fàcil tot i viure en ple segle XXI. El Museu de Lleida va reprendre el 20 de setembre el cicle de visites dramatitzades En clau de dona, en les quals conèixer la Iltirta ilergeta, la Ilerda romana o la Lleida morisca és possible gràcies a Atilia i Maymuna. Aquests dos personatges traslladen a tothom que ho vulgui a la seva història, als períodes que van viure i, de retruc, els permet endinsar-se en el fons del museu amb una visió singular.

La visita Maymuna, memòries d’una morisca lleidatana es realitzarà els dies 3 i 11 d’octubre, 21 de novembre i 12 de desembre, i Atilia, lliberta i pedagoga de la Ilerda romana ho farà els dies 24 d’octubre, 8 de novembre i 20 de desembre a les 12 h.

‘Delicatessen’ musical a Lleida

Delicatessen és un terme que no només s’usa per referir-se a les delícies gastronòmiques. El seu ús s’eixampla a aquelles actuacions que es consideren selectes i exquisides. L’entitat cultural Coral Shalom, organitzadora del Festival Musiquem Lleida! des de fa 15 anys, ha pres aquest sentit refinat del mot per denominar l’edició reduïda d’enguany.

El festival, que reivindica “el poder de la música com a teràpia,“ se celebrarà del 2 al 4 d’octubre en diferents espais oberts de la ciutat amb una tria de músics de proximitat i talents emergents. La programació del Musiquem Lleida! presenta vuit actuacions gratuïtes de petit format al carrer. La soprano Patricia Castro i el bateria i artista sonor Genís Bagés són alguns dels participants que permetran fruir al públic de concerts d’altura.

Tàrrega aixeca el teló

Quan s’aixeca el teló en un teatre s’obre la porta a un univers escènic creatiu. El Teatre Ateneu de Tàrrega va pujar a l’escenari el 13 de setembre amb cautela i alhora amb fermesa amb la presentació de la 26a edició de la temporada de teatre de la ciutat. Un cicle escènic que pretén que “les arts escèniques i la cultura en general no s’aturin més” i promoure que noves fornades de públic en siguin consumidores habituals.

La temporada, que està organitzada per la regidoria de Cultura targarina, s’iniciarà el 25 de setembre amb la peça de teatre documental La revelació, “que denuncia els abusos de poder”. El programa, que inclourà set funcions més fins al desembre, comptarà amb la presència de la companyia de titelles per a adults El Espejo Negro i l’espectacle familiar MiraMiró, entre d’altres.