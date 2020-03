Programes de formació del professorat a través de l’art

La Fundació Sorigué organitza dues jornades de formació dirigides a professorat per aprofundir en temàtiques que aborda la mostra Mat Collishaw. The End of Innocence, en exhibició fins al 26 d’abril al museu de la fundació a Lleida. La primera sessió, sobre educació mediambiental i la relació amb l’entorn natural es va dur a terme el dimarts passat, mentre que la segona, ajornada fins a nou avís per l’alarma sanitària pel coronavirus, tractarà sobre la identitat i la imatge en l’era digital. L’objectiu d’aquestes sessions formatives, organitzades en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics del Segrià i reconegudes en el Pla de Formació de la Zona del Segrià, és donar l’oportunitat al professorat de conèixer de primera mà les opinions d’especialistes, propiciar l’intercanvi d’experiències entre docents i utilitzar l’art com una eina més amb la qual aprofundir en els continguts curriculars.