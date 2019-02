Psicodèlia i folk al MUD, el festival de música per a ments obertes

El MUD (Músiques Disperses) celebra els tretze hiverns embellit amb un cartell afí a la seva doctrina melòmana. Les orelles més viatgeres i assedegades, cercadores incansables de ritmes d’arrel i fusions impossibles, abandonaran l’orfandat perquè durant el MUD segurament descobriran tota una família, un refugi inconformista o, si més no, un instant per gaudir del folk per a ments obertes al qual ens té tan ben acostumats el festival. Això sí, amb un cert regust de psicodèlia tropical.

Els anys i la ferma filosofia del Músiques Disperses el situen dins del podi del bon gust i savoir faire dels esdeveniments amb caràcter similar. Edició rere edició ha forjat un temperament propi i ens ha habituat al sold out d’algunes actuacions sense perdre mai l’essència que l’ha fet immens en esperit.

En la trobada anual amb Antoni Gorgues, ment pensant del MUD i patró de Guerssen Records, repassem minuciosament els artistes que conformen el cartell de l’edició d’enguany, que tindrà lloc del 7 al 10 de març.

Dijous, inauguració estel·lar

En primer lloc, tret de sortida per a Depedro el dijous dia 7 al Cafè del Teatre. Si hi ha un músic que pot resumir de manera subtil el temperament del festival, és ell. Un conjunt d’influències que van de la cultura llatinoamericana a la mediterrània creen l’estendard del brillant artista reincident de la banda Calexico, que inaugurarà el festival presentant el seu darrer treball col·laboratiu, Todo va a salir bien (Warner Music Spain, 2018). Un disc ple de contribucions estel·lars que repassa vells clàssics de l’artista madrileny i que l’ha portat de gira amb una formació excepcional de nou intèrprets a l’escenari.

Folk, folk... i més folk

El divendres 8 és el torn del folk vingut de l’altra banda de l’Atlàntic: doble o res. En primera posició, Kacy & Clayton des del Canadà, produïts ni més ni menys que per Jeff Tweedy dels Wilco. Amb reminiscències del folk americà i anglosaxó dels 70, la veu de Kacy ens pot recordar mítiques formacions com Pentangle, entre d’altres. Els cosins presentaran el seu tercer treball tot i superar per poc la vintena: The siren’s song (New West Records, 2017). El preludi perfecte per a una nit que es preveu màgica, perquè en segona posició ens venen a veure The Parson Red Heads. Des d’Oregon i amb amor, l’actuació de la banda de folk-rock independent és una de les més esperades del festival. Amb el suport incondicional del segell saragossà You Are the Cosmos, els artistes tornen a visitar la Península per oferir-nos en tota l’esplendor un gran concert en un ambient idíl·lic. The Parson Red Heads són d’aquella mena de bandes que, quan escoltes un dels seus discs, hi aprecies fàcilment l’evolució pausada dels temes en intensitat i color. Amb influències que van des dels clàssics del folk fins a sons i espais més psicodèlics, els d’Oregon ens poden recordar bandes granades com The Byrds i també de més contemporànies com els toledans The Sunday Drivers. Indiscutiblement, tenen tots els ingredients per convertir la nit del divendres en memorable.

Dissabte, el dia més psicodèlic

El dissabte 9, cita i vermut a Grans Records amb el barceloní Daniel Lumbreras. Diuen que, entre diversos estils, fa folk acústic coreà dels anys 80. Realment, ho haurem de descobrir durant el bolo, però sí que tenim la certesa que és capaç d’improvisar fonemes donant a la veu una rellevància elemental, com si fos una corda més de la seva guitarra. En acústic i quasi a pèl, Daniel Lumbreras ens acompanyarà durant el torn de migdia dins la mítica botiga de vinils i birra artesana, i servirà com a bestreta del que ens espera quan es pongui el sol.

Tornant al Cafè del Teatre, tanda àcida i psicodèlica. Els benaurats Ouzo Bazooka vindran des de Tel-Aviv per recordar-nos com sona un fuzz a tot drap. Una barreja explosiva de rock psicodèlic amb folk serà el resultat d’una de les actuacions més bestials i potents de tot el festival. Amb motiu de la presentació del seu tercer treball, Transporter (Stolen Body Records, 2018), els israelians ho tenen tot per impartir una classe magistral de “guitarrisme espacial” a base d’altes dosis d’instruments elèctrics minuciosament filtrats que ens permetran assolir sensacions purament etèries. Després d’aquest trajecte, pren relleu WITCH (We Intend to Cause Havoc): amb data única a tot l’Estat, la banda d’afro-rock psicodèlic zambiana ens farà partícips de l’escena zamrock per reconduir-nos cap a l’underground que es va viure a l’Àfrica profunda entre els anys 70 i 80. La formació compartirà integrants originals amb altres col·laboradors de luxe com l’holandès Jacco Gardner.

I, ja per acabar l’esdeveniment, la nit del diumenge 10 recau sobre els neerlandesos Conjunto Papa Upa. Al compàs de ritmes africans i caribenys endolcits amb balls frenètics, la banda promet desencaixar-nos els ossos gràcies a influències que circulen entre el surf, la samba, la salsa i el funk autèntic. Les lletres combatives i la fúria tropical són els elements que fan de Conjunto Papa Upa la cloenda perfecta per a la festa de l’eclecticisme. El MUD promet no desencantar-nos, o, si més no, sabem perfectament que no pot passar desapercebut.

El festival torna a emprendre el seu viatge per dur-nos un cop més els millors sons arrelats i l’essència de les cultures ancestrals més modernes. Fonamentalment, open minded folk.