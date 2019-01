Ramon Royes: “Cervera té una activitat cultural pròpia d’una capital de província”

Cervera és aquest any la Capital de la Cultura Catalana, una distinció que, com ens deixa veure el seu paer en cap en aquesta entrevista, no és una casualitat. La ciutat, amb només 9.400 habitants, ofereix fa molts anys una agenda cultural envejable. Aquest 2019, però, l’oferta es multiplica i això incrementarà, si és possible, l’orgull i l’autoestima dels seus habitants.

Com s’ha desenvolupat aquest procés d’ençà que el 2014 decidiu presentar la candidatura?

De fet, els primers contactes amb el Xavier Tudela van ser l’any 2011, quan feia poques setmanes que jo era paer en cap. Em vaig assabentar d’aquesta iniciativa i de seguida vaig pensar que per a Cervera era molt important poder aspirar a ser Capital de la Cultura Catalana, tenint en compte que ja teníem una agenda ordinària d’activitats molt potent. A partir d’aquí, vam anar preparant a poc a poc la candidatura i posteriorment ho vam passar pel ple, ja que era necessària l’aprovació de tots els regidors, i aleshores calia engegar la capitalitat i veure quin any es podia portar a terme, ja que, d’alguna manera, has de fer mèrits per ser-ho però també hi ha un esperit de no competir amb altres municipis. En el nostre cas, el primer any que quedava lliure era el 2019, i aquí ens teniu.

Quins eren els punts forts de la candidatura de Cervera aleshores i què s’ha fet fins avui per millorar-la?

La nostra ciutat té una activitat cultural que no és pròpia d’una ciutat de 9.400 habitants, és pròpia ben bé d’una capital de província. A Cervera hi ha més de 130 entitats, i això vol dir que hi ha molta capacitat per generar projectes en col·laboració amb la Paeria. Aquests últims anys també s’ha obert molt la porta a noves propostes de les entitats, que s’han tirat endavant, com ara la Passió Medieval, una meravella única al món, o el fet de ser Ciutat Gegantera. Amb una agenda com la nostra, érem uns clars aspirants a ser-ho, el que passa és que volíem aprofitar aquesta capitalitat per fer coses noves i que quedessin d’alguna manera a la ciutat. Per això, hem fet una tasca molt important en la recerca de patrocinadors, perquè això suposava una inversió important. Resumint, el nostre objectiu és acostar la cultura a tothom, sortir al carrer, fer maridatges d’espectacles d’art amb espais que tenen encant a la ciutat. Tindrem l’oportunitat de veure grans artistes en petit format, en espais per a trenta i quaranta persones, on pràcticament es podrà sentir la respiració dels artistes, i penso que això és un privilegi.

Poseu molt èmfasi precisament en això, en acostar la cultura a tothom. ¿Això també inclou el preu de les entrades als espectacles?

Exacte, tot i que també cal destacar més accions. D’una banda, hem fet que l’oferta sigui molt variada, amb música, dansa, fotografia, teatre, grafitis, poesia... I, de l’altra, com dius molt bé, hem establert uns preus molt econòmics. La majoria de les activitats són gratuïtes, i les de pagament són molt econòmiques. No volem imposar la cultura amb calçador, cadascú és lliure de decidir. Ara bé, ho volem posar fàcil. Personalment, penso que, amb l’agenda tan variada que tenim, hi haurà molta gent que no acostuma a consumir cultura i que a partir d’ara ho començarà a fer.

De quina manera aquesta distinció ajudarà Cervera, en primera instància, i la resta de la comarca?

D’entrada, penso que consolida un camí iniciat fa anys en què la marca de la ciutat va vinculada a la cultura. A més, considero que és un orgull poder dir que Cervera es convertirà en un referent a tot Catalunya en l’àmbit cultural, amb un pressupost enguany de 275 euros per habitant, una xifra que només superen els països nòrdics. I també m’agradaria destacar l’autoestima. Cervera veu que la seva capacitat creativa s’aprecia. A això hi sumem les millores amb motiu de la capitalitat que quedaran per sempre més a la ciutat. Hi ha molts avantatges: més visites, més ambient als carrers i més clients potencials per als nostres comerços.

El 2019 també és any d’eleccions. Així doncs, toca fer balanç. Quins objectius ha assolit el seu equip de govern i quins li han quedat pendents?

Han sigut uns anys complicats, econòmicament i políticament, però alhora molt interessants. Amb tretze regidors de vuit partits diferents, tots hem hagut de cedir però també de defensar molt bé els nostres projectes per poder tirar-los endavant. És per això que encara em sento més orgullós de la feina feta. Abans a Cervera no teníem carrers de vianants, ara tenim tot un centre de vianants extraordinari, amb una inversió de més de 3 milions d’euros, el 80% dels quals han sigut subvencions. A més, el lideratge cultural de la ciutat s’ha refermat en anys de crisi, quan sovint el primer que es retalla és la cultura. Nosaltres no ho hem fet, i no ha sigut fàcil.