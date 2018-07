Satisfacció per l’obertura del tram fluvial del congost de Mont-rebei

L’empresa Montsec Activa, amb base a Àger (Noguera), va reprendre dissabte passat l’activitat nàutica després que dimecres s’hagués tancat la navegació al tram fluvial del congost de Mont-rebei per una esllavissada. El sector es felicita per la reobertura, tenint en compte que les reserves del cap de setmana, tot i caure respecte de les inicials, es van mantenir i no s’han hagut de lamentar pèrdues econòmiques. Els turistes que van anar en caiac o en vaixell pel congost van ser informats en tot moment de la situació que havia obligat a aturar les activitats durant uns dies.