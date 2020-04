Sortir a córrer sense sortir de casa

“El que més vaig trobar a faltar és la gent, estar rodejat dels teus a la sortida, córrer al costat dels de sempre... A casa estic sol, per tant, vaig córrer sol. I també vaig trobar a faltar la cerveseta de després, esclar”, fa broma Ivan Suàrez, un dels habituals de les curses que es fan a les comarques de Ponent cada cap de setmana. O es feien, perquè la crisi sanitària ho ha aturat tot, fins i tot aquells que no s’aturen mai.

Per això aquest mes no ens volem centrar en una sola cara, sinó en totes aquelles persones que malauradament ja no es veuen les cares mentre fan allò que més els agrada: córrer. Ens referim als 2.280 corredors que el 5 d’abril van participar en la primera edició de la #ConFinaRun, una iniciativa conjunta de Feetback, l’AA Xafatolls i Iter5, amb la promoció de Xavi Thai Assessor Esportiu, “que tenia com a objectiu recrear, per un dia i sota la situació actual de confinament, l’esperit de les curses atlètiques populars”, explica Eduard Aixàs, copropietari d’Iter5 i un dels caps de l’organització, per a qui es tractava d’“oferir una estona corrent o caminant en família sense sortir de casa i, a la vegada, donar suport i les gràcies a tots aquells serveis de primera necessitat que continuen treballant”.

“Posteriorment vam voler imprimir un caràcter 100% solidari a la cursa destinant les inscripcions íntegres a l’IRB Lleida”, recorda l’Eduard. D’aquesta manera, 18.780 euros han anat a parar íntegrament a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida perquè continuï amb la investigació al voltant del coronavirus.

El cas és que la resposta de l’esport lleidatà i català va ser unànime davant la proposta de l’organització en forma de cursa indoor, “en què es podia optar entre una distància de 5quilòmetres o una milla (1.609 metres), amb unes quantes categories (cinta, escales, passadís, balcó, jardí...)”, tal com remarca Xavi Thai, corredor i assessor de l’organització. L’activitat es podia fer durant tot el dia i se n’havia de deixar constància en forma de vídeo o foto a les xarxes socials amb el hashtag #ConFinaRun.

Recuperar emocions

Tot plegat, “amb la finalitat de recuperar les emocions d’un diumenge al matí qualsevol en les curses de la Lliga de Ponent, això sí, amb la particularitat de fer-ho des de casa”, afirma el Xavi. “Perquè no hi faltés de res -afegeix-, durant el dia previ es va fer una trobada virtual de participants i el mateix dia, moments abans de l’inici, Jordi Morenilla, un dels grans animadors de les curses populars, va posar veu a la sortida amb un compte enrere que es podia seguir a través de les xarxes socials”.

Pel que fa a la nòmina de participants, la #ConFinaRun va comptar amb atletes d’elit com ara els germans Arnau i Bernat Erta, Arnau Monné, Aleix Porras, la fondista internacional Marta Galimany -que enguany havia de participar en els Jocs Olímpics de Tòquio-, Elena Llobera -finalista al Campionat d’Espanya de salt de llargada- i Sílvia Puignarnau, i també esportistes habituals de les curses populars de Ponent com ara Eva Ledesma, Raúl Arenas, Roger Mirabet, Sergi Jurado, Mireia Sosa, Núria Codina, Eva Ribalta, Noemí Aumedes, Roger Estradé, Ricard Pastó i Iván Espílez.

¿I quan hi haurà una segona edició? “Per ara no ens ho plantegem, però tot dependrà del temps que s’allargui aquesta situació”, avisa Eduard Aixàs. Que tremolin els veïns de les plantes baixes...