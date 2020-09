Suspesa la part expositiva de la Fira de Sant Miquel en favor d’un model híbrid

Amb un superàvit de 292.632 euros, Fira de Lleida va assolir el 2019 el segon millor resultat econòmic de la seva història, segons el balanç presentat la setmana passada en el marc de la reunió del Patronat de la Fundació. I és que les 24 activitats programades van donar per a molt, tant com 1.140 expositors i 330.000 visitants, xifres que situen Fira de Lleida com la segona entitat firal de Catalunya per darrere de Barcelona. Una triomfal mirada al passat que potser pretén tapar-nos els ulls respecte a un futur que no es preveu ni molt menys triomfant.

N’és un exemple la falta d’expositors, que ha obligat a suspendre el format expositiu de la 66a Fira Agrària de Sant Miquel. Malgrat la voluntat de l’organització de tirar endavant la mostra amb un sistema d’intel·ligència artificial que havia de controlar el compliment de les mesures de seguretat per part del públic assistent, el sector no ho ha vist clar. Abans de l’estiu Fira de Lleida tenia reservat un 85% de la superfície expositiva, però la incertesa de l’evolució de la pandèmia del covid-19 no va permetre ratificar aquest volum de contractació a pocs dies de la celebració. Sí que es manté, en canvi, un format digital de conferències i jornades, algunes excepcionalment presencials, la majoria de les quals emmarcades en la missió comercial amb Bielorússia.

“La conjuntura sanitària en el sector no permetia garantir una fira amb els continguts i la massa crítica de visitants adequats”, assegura el president de la comissió delegada de la Fundació i de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, que confessa que la situació sanitària genera molts dubtes, “i davant d’un futur proper poc clar moltes firmes havien mostrat reticències a exposar”.

En aquest sentit, la comissió delegada de la Fundació Fira de Lleida ha lamentat la pèrdua de l’impacte econòmic positiu que la Fira de Sant Miquel i Eurofruit generen sobre el territori, valorat en uns 8 milions d’euros en sectors tan castigats com els serveis per a fires (muntatge d’estands i seguretat, entre d’altres), l’hostaleria, la restauració, els transports o el comerç.

Ara bé, segons el paer en cap i president del Patronat de la Fundació Fira de Lleida, Miquel Pueyo, “el més important és mantenir la cita, fent una fira híbrida mig virtual, mig presencial”. De fet, Pueyo augura que aquest model mixt és el que probablement acabaran adoptant la resta de fires del sector.

Formar i informar

Fira de Lleida ha projectat una Fira de Sant Miquel en format digital per mantenir, com a mínim, el paper de plataforma de formació i informació que té el saló des de fa dècades i, tal com apunta el director general de Fira de Lleida, Oriol Oró, “per respecte a les entitats que han treballat en els últims mesos per organitzar activitats tècniques per a aquesta edició”. D’aquesta manera, Oró explica que s’han programat diverses activitats en format digital que es podran seguir via streaming en les quals s’interactuarà a través dels xats actius i que després quedaran penjades per a possibles consultes posteriors.

Una trobada sobre innovació per a la millora de l’eficiència, organitzada per Inno4agro; una conferència sobre l’ús de la fracció líquida dels purins en la fertilització, a càrrec de l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes, pertanyent al departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i una taula rodona sobre el lideratge i les estratègies de futur dins del sector agroalimentari marcaran la primera jornada de la Fira de Sant Miquel, que tindrà un perfil marcadament digital.

Ara bé, també hi haurà actes presencials, com per exemple la visita de la missió empresarial comercial bielorussa, que inclourà reunions de negoci i una presentació empresarial. D’aquesta visita de la delegació de l’antiga república soviètica destaca la incorporació de la prestigiosa empresa productora de tractors MTW, la cinquena en importància del món en el seu sector, que es presenta “oficialment” a Lleida com a porta d’entrada per a la seva comercialització a l’estat espanyol i al sud d’Europa.

De tota manera, les jornades tècniques i activitats de caràcter presencial s’han concentrat en un mateix dia, el divendres 25 de setembre, que engegarà amb unes particulars rondes de finançament entre els assistents per afavorir oportunitats financeres per al sector. Les seguiran la jornada Innovació Agroalimentària, organitzada de nou per Inno4agro, i clourà l’apartat presencial una bateria de consells per promocionar l’oli a través d’internet.

Igualment tindrà caràcter presencial el lliurament del 49è Premi de Llibre Agrari i el 5è Premi de l’Article Tècnic Agrari, guardons dotats amb 4.000 euros que s’entreguen anualment durant el transcurs del saló lleidatà. Les activitats presencials tindran lloc a la Llotja de Lleida i a la seu del Magical Media.

Sanitat vegetal

I clourà aquesta peculiar edició de la Fira de Sant Miquel un dels habituals de cada any, la Jornada de Sanitat Vegetal, que el dilluns 28 de setembre celebrarà en línia la seva 13a edició. Enguany es dedicarà a aprofundir en el tema de l’exportació de fruita a tercers països i les oportunitats i els obstacles. També s’informarà sobre el projecte de reial decret que regularà el règim de certificació fitosanitària oficial per a l’exportació de vegetals.

La 66a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel arriba acompanyada de la 35a edició del saló Eurofruit, que tindrà lloc del 24 al 27 de setembre gairebé de manera testimonial. Com l’edició d’una fira, la de Sant Miquel, que pretén donar algunes pistes de per on poden anar les coses en el futur, però també de per on li agradaria que anessin. Ara caldrà veure si coincideixen.