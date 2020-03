Tocats pel nou coronavirus

Escrivia Enric Borràs, director de l’ Ara Balears, que “el coronavirus ens empeny cap a una altra crisi econòmica”, alhora que n’augurava l’especial gravetat a les Illes, per la dependència “bàsicament del turisme”. Un cas similar al que es viurà a la demarcació de Lleida, i no precisament per la capacitat que té d’atreure ciutadans d’altres països, sinó perquè aquesta època, la que engloba els mesos de març, abril i maig, aglutina les principals activitats de tot l’any. En definitiva, dues sacsejades en una: una de sanitària i una altra d’econòmica.

N’és l’exemple més paradigmàtic la cancel·lació de la 148a Fira de Sant Josep de Mollerussa, l’impacte econòmic global de la qual suposa uns 40 milions d’euros. Segons el president de l’ens firal i alcalde de la ciutat, Marc Solsona, el “dany directe” de la suspensió de la fira és de 400.000 euros per a les arques municipals. En aquest sentit, Solsona demana al Govern que se’ls tingui en compte en el paquet d’ajudes anunciades per pal·liar els efectes econòmics que està comportant la pandèmia. Actualment, Fira de Mollerussa està en negociacions amb els més de 200 expositors confirmats per estudiar “un a un” si es retornen els diners abonats per poder-hi participar o s’apliquen altres mesures de “fidelització” de cara a l’edició de l’any vinent.

D’altra banda, Fira de Lleida també ha hagut de suspendre l’onzena edició d’Expo Tren i la catorzena de Petitàlia atenent a les mesures adoptades pel Govern. Petitàlia, que s’havia de celebrar els dies 21 i 22 de març, està dedicat a la criança, l’educació i el turisme familiar i és un dels salons més populars del calendari lleidatà. L’ens firal valorarà més endavant, conjuntament amb les institucions i entitats implicades en l’organització de Petitàlia, si es posposa la mostra o s’anul·la definitivament aquesta edició.

Sector agroalimentari

Una de freda i una de calenta per al sector agroalimentari, motor econòmic de la demarcació de Lleida, que mira amb recel les mesures preses per Mercolleida. I és que la llotja ha decidit crear comitès de crisi per als mercats de porcí i boví que, eventualment, puguin substituir les habituals juntes de preus presencials que se celebren setmanalment. En el cas de la resta de mercats -cereals, farratges, fruita i oví-, tan sols estan previstos contactes telefònics i videoconferències. Ara bé, l’elaboració i publicació de les informacions complementàries dels sectors agropecuaris que elabora Mercolleida posaran especial atenció en els mercats, tant estatals com internacionals, que s’estan veient afectats per la propagació del coronavirus.

I la calenta? Doncs l’increment de la demanda en els lineals de venda de les superfícies comercials del país arran de la crisi provocada pel coronavirus, que ha disparat les vendes de pomes i peres, tal com ha constatat l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat. L’entitat assegura que la sortida de fruita de pinyol de les càmeres catalanes ha registrat un creixement respecte a una setmana habitual del mes de març d’entre el 50% i el 100%, segons l’espècie o varietat. D’altra banda, Afrucat destaca que les centrals fruiteres catalanes estan treballant per fer encara més estrictes els protocols de funcionament, les pautes higièniques, operacionals i d’accessibilitat a tots els recintes fructícoles de les Terres de Lleida.

Sens dubte, aquest creixement ha estat afavorit pel mercat setmanal de dissabte a Barris Nord, a la capital del Segrià, que va comptar amb la presència de parades estrictament dedicades a la venda de fruites i verdures. Això, després que JARC i UP consideressin “injustificat” que es prohibís la celebració de mercats a l’aire lliure pel coronavirus, la qual cosa va forçar la Paeria a aixecar el veto. Com a mesures de prevenció, les parades es van ubicar més espaiades les unes de les altres i agents de la Guàrdia Urbana i del mateix mercat van vigilar el recinte per evitar aglomeracions. Tanmateix, els paradistes van viure la jornada amb “normalitat”, tot i que, asseguren, la gent “va comprar més del compte”.

A banda de Lleida ciutat, Balaguer també va celebrar el seu mercat setmanal en dissabte; aquí, però, amb una escassetat inusual de clients. L’Ajuntament de Tàrrega, per la seva banda, va autoritzar la instal·lació de parades d’alimentació en el marc del mercat setmanal del passat dilluns 9 i va posar a l’abast de la ciutadania un subministrament de productes alimentaris més gran que va contribuir a garantir aquest servei bàsic a la població. Per contra, Mollerussa manté la suspensió del mercat setmanal dels dimecres, tal com s’havia acordat inicialment.

Apagada cultural general

A les portes de les primeres festes majors que marquen l’arribada del bon temps, així com de la Festa de Moros i Cristians i, sobretot, l’Aplec del Caragol, Lleida ha patit ja ajornaments culturals importants, alguns, a més, amb flaire de cancel·lació. A hores d’ara, la Segarra està resultant la gran damnificada, amb l’ajornament, entre d’altres, de la Passió Medieval de Cervera, prevista per al 28 de març. De la mateixa manera, també s’ha posposat el Congrés Internacional de Passions Medievals, organitzat per la URV amb la col·laboració del Centre d’Estudis de la Segarra, que s’havia de celebrar a la capital de la Segarra els dies 27 i 28 de març. Malgrat que les restriccions establertes pel Govern són fins al 25 de març, l’Associació de la Passió Medieval de Cervera no descarta que puguin anar més enllà, i per això ha decidit no continuar amb el muntatge i els assajos.

L’altra gran sotragada cultural i, consegüentment, econòmica de la Segarra l’ha generat, per sorpresa, la desena edició del Festival de Pasqua, que havia de tenir lloc a Cervera del 2 al 12 d’abril. I és que l’organització ha optat per ajornar el festival atès que, assegura, no pot garantir-ne la celebració en les dates establertes, “ni amb les condicions de seguretat i qualitat requerides”. Tot i això, la Paeria de Cervera ja busca dates alternatives per tal que la ciutat pugui acollir, igualment aquest 2020, la desena edició d’un dels festivals de referència de la música clàssica catalana.

Finalment, el prestigiós Festival Músiques Disperses (MUD), víctima enguany d’una important retallada pressupostària després de passar a mans de l’Ajuntament de Lleida, va haver de posposar la programació prevista per als dies 12, 13, 14 i 15 de març, en què destacava l’actuació de la primera cantautora japonesa, Sachiko Kanenobu. Tot i que l’equip del festival està treballant per buscar noves dates, tot apunta que es podria tractar del cop definitiu per a un festival que ja venia tocat d’abans i que ara queda tocat també pel nou coronavirus. Com la resta, però una mica més.