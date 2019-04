Tocs de campana que ressonen a llibertat

Prop de vuitanta campaners de tot l’Estat es reuniran durant els dies 26, 27 i 28 d’abril a Os de Balaguer (Noguera) en el marc de la XXXII Trobada de Campaners amb l’objectiu de posar en valor un ofici històric que s’ha de ressituar en una societat en què ja fa anys que les campanes han perdut la batalla enfront de les noves tecnologies. Així doncs, durant tot el diumenge al matí sonaran amb repics de festa, de difunts, de sometents, d’incendi i de tot allò que tradicionalment s’havia comunicat des dels campanars.

La d’Os de Balaguer és una de les trobades de campaners més importants que se celebren a Europa i està organitzada per l’Ajuntament i la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, una associació sense ànim de lucre creada l’any 1987 i constituïda per persones que voluntàriament es dediquen a vetllar per la conservació de les diferents tradicions en el món campaner. Té fixat el domicili al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, situat al municipi d’Os de Balaguer, tot i que moltes reunions de treball tenen lloc al monestir de Montserrat.

A més, paral·lelament a la trobada, els carrers d’Os de Balaguer també acullen la Fira de la Campana, en què s’apleguen empreses especialitzades -fonedors i instal·ladors fonamentalment- i parades de productes tradicionals, activitats per als infants, el bateig dels nous gegants i una demostració sobre oficis perduts, entre altres actes.

La Trobada de Campaners d’Os de Balaguer també s’ha convertit en un clam per la llibertat dels polítics independentistes presos i exiliats, amb un toc que es va compondre l’any passat especialment per a l’ocasió i que aquest any es repetirà el 28 d’abril a les dotze del migdia “per la democràcia i la llibertat”, tal com explica l’alcaldessa del municipi, Estefania Rufach.

Una altra de les novetats del 2018 que també es reeditarà és la celebració del Simposi sobre Campanes, Campaners i Campanars, que va reunir una setantena de persones al consistori, tot un “èxit de participació” segons els organitzadors, que aspiren a emular l’èxit de l’any anterior.

Cal recordar que el 24 d’octubre del 2017 el Govern va aprovar declarar els tocs de campana Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional i va acordar, per tant, d’inscriure’ls al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, la qual cosa va representar un gran impuls per al món campaner.