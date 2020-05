Treballadors de la fruita en temps de pandèmia

Les alarmes saltaven l’11 de maig: el Baix Segrià havia detectat el primer positiu per coronavirus en un treballador de la fruita. Es tractava d’un veí de Soses amb símptomes lleus de la malaltia. La confirmació d’aquest cas no només obligava Salut a activar el protocol establert, amb l’aïllament domiciliari tant del treballador com de la seva família, sinó que també posava en alerta el sector agrícola enfront d’un problema que s’afegia a la problemàtica habitual que envolta la delicada situació dels temporers a les Terres de Lleida.

El contagi tenia lloc poc més de dues setmanes després de l’inici d’una campanya de la fruita en què els agricultors malden per aplicar les mesures de seguretat previstes al protocol validat entre el Govern i els agents del sector. Per exemple, a l’explotació que Andreu Viladegut té a Soses, els treballadors de la fruita van equipats amb mascaretes i guants i disposen de gels desinfectants. També se’ls pren la temperatura dues vegades al dia. L’agricultor explica que les mesures suposen una gran despesa per a un sector “que ja està al límit”. “Venim d’un any molt dolent, i ara només ens faltava això”, afegeix. Tampoc resulta fàcil per al dia a dia dels temporers, com és el cas d’Aziz El Abida, a qui la mascareta i els guants no l’ajuden a fer la calor més suportable.

D’altra banda, el principal escull que hi veu Joaquim Tarroch, amb una explotació de nectarines a Alcarràs, és la manca de temporers per recollir la fruita. En el seu cas, ell explica que enguany no ha pogut contractar cap dels treballadors dels altres anys: “Són als seus països d’origen, i no crec que els deixin venir”. “M’he trobat que als nous els he hagut d’ensenyar a aclarir i recol·lectar, la qual cosa incrementarà els costos de producció”, assegura Tarroch.

Primers preparatius

Precisament, Alcarràs enllesteix aquests dies els preparatius per afrontar la campanya de la fruita dolça, que “oficialment” comença l’1 de juny i estarà marcada per l’emergència sanitària del covid-19. El seu alcalde, Manel Ezquerra, afirma: “Afrontem la campanya esperançats donades les xifres a la baixa que en les últimes setmanes està registrant la pandèmia”. En aquest sentit, Ezquerra posa de manifest “la incidència molt baixa del virus a la localitat” i les dues instal·lacions que tenen preparades “per acollir temporers amb possibles casos positius”, de manera que Alcarràs se suma així a altres municipis del Baix Segrià, com Aitona, Soses, Torres de Segre i la Granja d’Escarp, que ja han adaptat espais per aïllar casos simptomàtics de covid-19.

Ara bé, les persones que donin positiu seran traslladades a l’Hotel Rambla de Lleida gràcies a un acord entre la Paeria i la Diputació. Tot i que el consistori no obrirà fins a l’1 de juny un pavelló de Fira de Lleida per allotjar-hi temporers, la tinent d’alcalde Jordina Freixanet explica que s’ha volgut donar una “resposta coordinada a l’acollida humanitària per les condicions excepcionals d’aquest any”. Per aquest motiu, els temporers que no tenen lloc per dormir poden anar al Pavelló Agnès Gregori, habilitat per a les persones sense llar arran de la pandèmia, però els que donin positiu a la prova i no necessitin ingrés hospitalari es poden allotjar a l’Hotel Rambla, un acord que s’estén a la resta de municipis fruiters del pla de Lleida. La Diputació assumeix el cost de l’operació amb una aportació de fins a 300.000 euros i també en destinarà 214.000 més als municipis on es desenvolupa la campanya de la fruita per sufragar despeses derivades de les mesures aplicades per garantir la seguretat.

Una seguretat que alguns sindicats consideren insuficient. De fet, la UGT-FICA ha interposat una denúncia contra el departament d’Agricultura per la manca de mesures de seguretat a l’hora d’evitar contagis per coronavirus entre els treballadors del camp. El sindicat no entén que les autoritats sanitàries fixin una distància mínima de 2 metres en tots els espais públics menys al camp. A més, CCOO d’indústria ha presentat una denúncia contra l’ETT Aldia per greus infraccions laborals i de seguretat dels temporers contractats a la finca del grup Espax a Soses, que no disposaria d’aigua potable, gels desinfectants ni prou ventilació per haver superat l’aforament permès. Un fet que el sindicat Asaja titlla d’excepcional: “Estem prioritzant la salut per davant de tot, per això rebutgem les crítiques dirigides al sector per entitats que ens criminalitzen i acusen de no tenir la campanya controlada”, puntualitza Pere Roqué, president d’Asaja Lleida.

L’epicentre del conflicte

De tota manera, la capital del Segrià s’ha erigit en l’epicentre del conflicte. I és que la plataforma Fruita amb Justícia Social denuncia que a la ciutat de Lleida hi ha més de 200 temporers sense allotjament que dormen al carrer i culpa la Paeria de no haver creat encara un alberg de temporers. “No pot ser que se’ns tracti de persones infrahumanes, som al segle XXI i l’esclavitud s’ha acabat”, manifesta Serigne Mamadou, un dels temporers que han denunciat la falta d’higiene i d’allotjament de molts treballadors del camp que dormen al ras. “Ens aixequem a les sis del matí cada dia per anar a treballar, dormint al carrer entre cartons, amb gana, sense poder-nos rentar i sense cap mesura d’higiene en uns moments en què estem vivint una pandèmia”, lamenta Mamadou.

Altres veus discordants amb la gestió de la Paeria sorgeixen de la mateixa formació republicana, al capdavant de l’equip de govern: “La CUP, el Comú i nosaltres portàvem anys reclamant a la Paeria un alberg municipal per a temporers, com tenen molts pobles. I ara que estem al govern, llencem a les escombraries la feina feta durant els últims anys”, denuncia un membre d’ERC.

Per la seva banda, el paer en cap, Miquel Pueyo, s’escuda en les diferents accions que s’estan duent a terme des del consistori, com l’acord amb el departament de Salut per fer proves PCR de detecció del covid-19 entre els treballadors de la fruita que dormen al carrer. A més, la gerent de la regió sanitària de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, ha anunciat que a partir del juny es contractaran sis mediadors “per garantir que els temporers entenguin i respectin les mesures de seguretat”, un dispositiu que la CUP qualifica de “muntatge publicitari”.

Així doncs, més llenya al foc per a Pueyo, que en un missatge intern als seus regidors acusava la Generalitat i l’Estat de no assumir les seves responsabilitats “davant d’una campanya de la fruita que, amb el covid-19 circulant, és doblement perillosa”. Segons l’alcalde de Lleida, si les dues administracions no obliguen els que contracten a facilitar l’allotjament que la llei determina, “aquest problema acaba recaient en nosaltres”. I en els treballadors del camp, que veuen com la seva situació empitjora any rere any. Amb pandèmia, o sense.