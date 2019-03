La Vall Fosca exposa imatges familiars d’entre el 1900 i el 1950

Els alumnes de l’Escola La Vall Fosca, que està situada al poble de la Plana de Mont-ros (Pallars Jussà), han inaugurat una exposició fotogràfica amb setanta imatges a partir del projecte Retratem-nos. La mostra, que s’exposa al mateix centre educatiu, té el seu origen en les fotografies d’arxius particulars que han recollit tots els alumnes de l’escola (des de la llar d’infants fins a sisè de primària) durant els mesos de gener i febrer d’aquest any. Són imatges familiars d’entre el 1900 i el 1950 i en blanc i negre que s’agrupen en cinc àmbits: vida familiar, vida infantil, vida de poble, activitats tradicionals i pobles i paisatge. Totes les fotografies tenen com a protagonistes absoluts els infants de la Vall Fosca.

La iniciativa Retratem-nos sorgeix de l’exposició Caçadors de mirades del Museu Hidroelèctric de la Torre de Cabdella, que des de l’any passat mostra imatges de gran format de familiars a les façanes de les cases de la vila. L’èxit de la iniciativa ha motivat que es prorrogui fins al juny i, a més, que la Vall Fosca es converteixi en un museu a l’aire lliure amb fotografies familiars de gran format a les façanes.

Amb aquest projecte escolar, que parteix de l’èxit de l’exposició esmentada, el Museu Hidroelèctric vol donar eines als escolars de la zona per recuperar la memòria i reforçar la identitat pròpia. També els vol dotar dels instruments necessaris perquè puguin explicar com era la Vall Fosca fa més de cent anys.

“L’objectiu és construir un relat de la nostra vall, tal com ja fem en el cas del Concurs de Microrelats de la Vall Fosca, que enguany s’ha convocat per tercer any consecutiu i a l’agost s’entregaran els premis”, segons ens indica la directora del Museu Hidroelèctric de la Torre de Cabdella, Eva Perisé.

Les imatges que es recullen en el marc de l’exposició han de servir d’inspiració per al Certamen Literari Infantil Joan Gelabert i Crosa, organitzat per l’AMPA i la llar d’infants municipal de l’Escola La Vall Fosca. D’altra banda, el projecte escolar també consta d’un taller, que es va dur a terme ahir, sobre fotografia històrica amb la pertinent explicació de les diferents tècniques fotogràfiques.

La Vall Fosca, museu a l’aire lliure

Després d’obrir un període de participació ciutadana, finalment es van poder identificar més de 110 persones. Actualment “els veïns de la Vall Fosca exerceixen de guies turístics per als nouvinguts i els expliquen qui eren els seus avantpassats assenyalant les imatges que estan penjades a les cases. Hem construït un museu a l’aire lliure sense ni tan sols adonar-nos-en”, explica la directora del museu.

De tota manera, per al projecte Retratem-nos van ser els alumnes de l’Escola La Vall Fosca els encarregats de recollir les fotografies, una etapa que es va acabar el 18 de febrer. L’exposició es va inaugurar el 6 de març al col·legi.

La fotografia, tret distintiu

El Museu Hidroelèctric vol treballar la fotografia com a tret distintiu únic del territori. Tal com remarca Eva Perisé, amb més projectes com aquest podrien construir un relat de la Vall Fosca a través de les imatges. “Es tracta de llegir les nostres contrades a través de la fotografia, atès que la Vall Fosca és pionera en aquest suport. És un territori pirinenc que aposta per llegir el territori a través de la fotografia, i és que amb l’arribada de les hidroelèctriques els veïns van començar a disposar d’un ampli arxiu fotogràfic familiar”, relata Perisé.

Així, doncs, gràcies a aquest projecte escolar, un apèndix de l’exposició Caçadors de mirades, el Museu Hidroelèctric de la Torre de Cabdella podrà disposar d’un inventari fotogràfic més ampli.